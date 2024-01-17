Повітряна тривога триває — чергова група БпЛА на підльоті до однієї з областей
Повітряна тривога в Україні зараз, 17 січня, продовжується. "Почервоніла" Одеська область. Також в небезпеці Миколаївська та Херсонська.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.
Українські захисники попереджають про ще одну групу безпілотників, яка прямує до Одеської області з Чорного моря.
Таким чином наразі південь огорнула небезпека. Серед "червоних" областей:
Оновлено 01:29. Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер закликав мешканців Одеси та області перебувати в укриттях до оголошення відбою загрози.
Оновлено 01:31. Низка областей, зокрема Полтавська, Харківська, Дніпропетровська та Донецька під загрозою застосування балістичного озброєння.
Оновлено 01:34. Повітряні сили закликають мешканців Одеси залишатися в укриттях.
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