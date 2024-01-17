Повітряна тривога триває — чергова група БпЛА на підльоті до однієї з областей

Безпілотники в повітряному просторі. Фото: Одеській двіж

Повітряна тривога в Україні зараз, 17 січня, продовжується. "Почервоніла" Одеська область. Також в небезпеці Миколаївська та Херсонська.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

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Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Таким чином наразі південь огорнула небезпека. Серед "червоних" областей:

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 01:29. Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер закликав мешканців Одеси та області перебувати в укриттях до оголошення відбою загрози.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу очільника Одеської ОВА Олега Кіпера

Оновлено 01:31. Низка областей, зокрема Полтавська, Харківська, Дніпропетровська та Донецька під загрозою застосування балістичного озброєння.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 01:34. Повітряні сили закликають мешканців Одеси залишатися в укриттях.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

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