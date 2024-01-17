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Воздушная тревога распространяется снова — какие области под угрозой обстрела

17 января 2024 04:14
обновлено: 04:16
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Воздушная тревога распространяется снова — какие области под угрозой обстрела
Запуск ракет в ночное небо. Фото: росСМИ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Воздушная тревога в Украине сейчас, 17 января, снова распространяется. Повторно "покраснели" Полтавская, Харьковская, Днепропетровская, Донецкая и другие области под угрозой применения баллистического вооружения. Ранее около 2 часов воздушная тревога тоже распространялась по стране.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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По данным мониторинговых каналов существует угроза баллистики с востока.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала monitor
Скриншот сообщения из телеграмм-канала monitor

Таким образом, повторно объявили об опасности в таких областях:

  • Сумской,
  • Полтавской,
  • Харьковской,
  • Днепропетровской,
  • Донецкой,
  • Запорожский.
Карта воздушных тревог в Украине сегодня 17 января
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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