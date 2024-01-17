Воздушная тревога распространяется снова — какие области под угрозой обстрела

Запуск ракет в ночное небо. Фото: росСМИ

Воздушная тревога в Украине сейчас, 17 января, снова распространяется. Повторно "покраснели" Полтавская, Харьковская, Днепропетровская, Донецкая и другие области под угрозой применения баллистического вооружения. Ранее около 2 часов воздушная тревога тоже распространялась по стране.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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По данным мониторинговых каналов существует угроза баллистики с востока.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала monitor

Таким образом, повторно объявили об опасности в таких областях:

Сумской,

Полтавской,

Харьковской,

Днепропетровской,

Донецкой,

Запорожский.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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