Воздушная тревога распространяется снова — какие области под угрозой обстрела
17 января 2024 04:14
обновлено: 04:16
Запуск ракет в ночное небо. Фото: росСМИ
Воздушная тревога в Украине сейчас, 17 января, снова распространяется. Повторно "покраснели" Полтавская, Харьковская, Днепропетровская, Донецкая и другие области под угрозой применения баллистического вооружения. Ранее около 2 часов воздушная тревога тоже распространялась по стране.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
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По данным мониторинговых каналов существует угроза баллистики с востока.
Таким образом, повторно объявили об опасности в таких областях:
- Сумской,
- Полтавской,
- Харьковской,
- Днепропетровской,
- Донецкой,
- Запорожский.
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