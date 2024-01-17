Повітряна тривога повторно шириться зараз 17 січня — які області можуть обстріляти балістикою

Повітряна тривога шириться знову — які області під загрозою обстрілу
17 січня 2024 04:14
оновлено: 04:16
Запуск ракет в нічне небо. Фото: росЗМІ
Повітряна тривога в Україні зараз, 17 січня, знову розповсюджується. Повторно "почервоніли" Полтавська, Харківська, Дніпропетровська, Донецька та інші області, які під загрозою застосування балістичного озброєння. Раніше близько 02:00 повітряна тривога теж ширилась країною.
Про це повідомляють моніторингові канали.
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Повітряна тривога повторно шириться зараз 17 січня
За даними моніторингових каналів, існує загроза балістики зі сходу.
Таким чином повторно оголосили про небезпеку в таких областях:
- Сумській,
- Полтавській,
- Харківській,
- Дніпропетровській,
- Донецькій,
- Запорізькій.
Оновлено 04:32. Оголошено відбій загрози в "червоних" областях.
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