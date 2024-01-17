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Повітряна тривога шириться знову — які області під загрозою обстрілу

17 січня 2024 04:14
оновлено: 04:16
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Повітряна тривога повторно шириться зараз 17 січня — які області можуть обстріляти балістикою
Запуск ракет в нічне небо. Фото: росЗМІ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Повітряна тривога в Україні зараз, 17 січня, знову розповсюджується. Повторно "почервоніли" Полтавська, Харківська, Дніпропетровська, Донецька та інші області, які під загрозою застосування балістичного озброєння. Раніше близько 02:00 повітряна тривога теж ширилась країною.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Повітряна тривога повторно шириться зараз 17 січня

За даними моніторингових каналів, існує загроза балістики зі сходу.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу monitor
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу monitor

Таким чином повторно оголосили про небезпеку в таких областях:

  • Сумській,
  • Полтавській,
  • Харківській,
  • Дніпропетровській,
  • Донецькій,
  • Запорізькій. 
Мапа повітряних тривог в Україні сьогодні 17 січня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 04:32. Оголошено відбій загрози в "червоних" областях.

Мапа повітряних тривог в Україні сьогодні 17 січня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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