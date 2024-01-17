Повітряна тривога повторно шириться зараз 17 січня — які області можуть обстріляти балістикою

Запуск ракет в нічне небо. Фото: росЗМІ

Повітряна тривога в Україні зараз, 17 січня, знову розповсюджується. Повторно "почервоніли" Полтавська, Харківська, Дніпропетровська, Донецька та інші області, які під загрозою застосування балістичного озброєння. Раніше близько 02:00 повітряна тривога теж ширилась країною.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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За даними моніторингових каналів, існує загроза балістики зі сходу.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу monitor

Таким чином повторно оголосили про небезпеку в таких областях:

Сумській,

Полтавській,

Харківській,

Дніпропетровській,

Донецькій,

Запорізькій.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 04:32. Оголошено відбій загрози в "червоних" областях.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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