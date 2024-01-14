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Воздушная тревога распространяется по Украине — какие регионы может атаковать враг

14 января 2024 06:31
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
Воздушная тревога в Украине 14 января
Дым в результате вражеского удара. Фото: УНИАН
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

Воздушная тревога, 14 января, охватила более половины областей Украины. Есть угроза баллистики с Востока.

Об этом сообщают воздушные силы.

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Воздушная тревога в Украине 14 января

Карта воздушных тревог на Украине 14 января. Фото: скриншот

В воздушных силах призвали не игнорировать сигнал воздушной тревоги.

Враг может применить баллистическое вооружение. Фото: скриншот

Отбой воздушной тревоги раздался в Киевской и других областях Украины.

Воздушная тревога Киевской области. Фото: скриншот

Напомним, взрывы, 14 января , прогремели в Харьковской области. "Прилеты" произошли в Волчанске и Купянске.

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