Воздушная тревога в Украине 14 января

Воздушная тревога распространяется по Украине — какие регионы может атаковать враг
14 января 2024 06:31
Дым в результате вражеского удара. Фото: УНИАН
Воздушная тревога, 14 января, охватила более половины областей Украины. Есть угроза баллистики с Востока.
Об этом сообщают воздушные силы.
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В воздушных силах призвали не игнорировать сигнал воздушной тревоги.
Отбой воздушной тревоги раздался в Киевской и других областях Украины.
Напомним, взрывы, 14 января , прогремели в Харьковской области. "Прилеты" произошли в Волчанске и Купянске.
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