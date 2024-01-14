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Повітряна тривога шириться Україною — які регіони може атакувати ворог

14 січня 2024 06:31
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
Повітряна тривога в Україні 14 січня
Дим внаслідок ворожого удару. Фото: УНІАН
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

Повітряна тривога, 14 січня, охопила більшу половину областей України. Є загроза балістики зі Сходу.

Про це повідомляють Повітряні сили.

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Повітряна тривога в Україні 14 січня

Мапа повітряних тривог в Україні 14 січня. Фото: скриншот

У Повітряних силах закликали не ігнорувати сигнал повітряної тривоги.

Ворог може застосувати балістичне озброєння. Фото: скриншот

Відбій повітряної тривоги пролунав у Київській та інших областях України.

Повітряна тривога в Київській області. Фото: скриншот

Нагадаємо, вибухи, 14 січня, пролунали у Харківській області. "Прильоти" сталися у Вовчанську та Куп'янську.

вибух
повітряна тривога
ракети
ракетний удар

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