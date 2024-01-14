Повітряна тривога в Україні 14 січня

Повітряна тривога шириться Україною — які регіони може атакувати ворог
14 січня 2024 06:31
Дим внаслідок ворожого удару. Фото: УНІАН
Повітряна тривога, 14 січня, охопила більшу половину областей України. Є загроза балістики зі Сходу.
Про це повідомляють Повітряні сили.
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У Повітряних силах закликали не ігнорувати сигнал повітряної тривоги.
Відбій повітряної тривоги пролунав у Київській та інших областях України.
Нагадаємо, вибухи, 14 січня, пролунали у Харківській області. "Прильоти" сталися у Вовчанську та Куп'янську.
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