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Воздушная тревога распространяется по областям — активизировалась российская авиация

17 января 2024 06:41
обновлено: 07:08
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Очередная воздушная тревога сейчас 17 января — активизировалась российская авиация
Военный самолет совершил пуск ракет. Фото: nta.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Воздушная тревога в Украине сейчас, 17 января, снова охватывает южные области. Под угрозой Одесская, Николаевская и Херсонская из-за активности вражеской тактической авиации. Это уже третий раз объявленная опасность на юге за ночь.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины.

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Очередная воздушная тревога сейчас 17 января

Украинские военные предупреждают об активности вражеской тактической авиации на востоке и юго-востоке.

"Угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей", — сообщают Воздушные силы.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

На данный момент опасность охватила юг, а именно Одесскую, Николаевскую и Херсонскую области.

Карта воздушных тревог в Украине сегодня, 17 января
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Также украинские защитники обнаружили летящую в сторону Белгород-Днестровского района Одесской области ракету.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Напомним, что около 04:15 "покраснели" Полтавская, Харьковская, Днепропетровская, Донецкая и другие области. Воздушная тревога была связана с угрозой применения баллистического вооружения.

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