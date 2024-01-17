Очередная воздушная тревога сейчас 17 января — активизировалась российская авиация

Воздушная тревога распространяется по областям — активизировалась российская авиация
Воздушная тревога в Украине сейчас, 17 января, снова охватывает южные области. Под угрозой Одесская, Николаевская и Херсонская из-за активности вражеской тактической авиации. Это уже третий раз объявленная опасность на юге за ночь.
Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины.
Очередная воздушная тревога сейчас 17 января
Украинские военные предупреждают об активности вражеской тактической авиации на востоке и юго-востоке.
"Угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей", — сообщают Воздушные силы.
На данный момент опасность охватила юг, а именно Одесскую, Николаевскую и Херсонскую области.
Также украинские защитники обнаружили летящую в сторону Белгород-Днестровского района Одесской области ракету.
Напомним, что около 04:15 "покраснели" Полтавская, Харьковская, Днепропетровская, Донецкая и другие области. Воздушная тревога была связана с угрозой применения баллистического вооружения.
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