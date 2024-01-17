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Повітряна тривога шириться областями — активізувалась російська авіація

17 січня 2024 06:41
оновлено: 07:08
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Чергова повітряна тривога зараз 17 січня — активізувалась російська авіація
Військовий літак здійснив пуск ракет. Фото: nta.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Повітряна тривога в Україні зараз, 17 січня, знову охоплює південні області. Під загрозою Одеська, Миколаївська та Херсонська через активність ворожої тактичної авіації. Це вже чи не втретє оголошена небезпека на півдні за ніч.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

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Чергова повітряна тривога зараз 17 січня

Українські військові попереджають про активність ворожої тактичної авіації на сході та південному сході.

"Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей", — повідомляють Повітряні сили.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Наразі небезпека охопила південь, а саме Одеську, Миколаївську та Херсонську області.

Мапа повітряних тривог в Україні сьогодні, 17 січня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Також українські захисники виявили ракету, що летить в бік Білгород-Дністровського району Одеської області.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Нагадаємо, що близько 04:15 "почервоніли" Полтавська, Харківська, Дніпропетровська, Донецька та інші області. Повітряна тривога була пов'язана з загрозою застосування балістичного озброєння.

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