Воздушная тревога распространяется – ракеты на пороге.

Ракета летит в воздухе. Иллюстративное фото: Turchynov/twitter.com

Воздушная тревога в Украине сейчас, 13 января, распространилась и на другие области. Около 06:20 угроза распространилась на Киевскую, Черкасскую, Житомирскую и другие.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины.

Читайте также:

По данным украинских военных, ракетная опасность распространилась на часть северных, южных и центральных областей, двигаясь в сторону западных.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Воздушные силы предупреждают ракетную опасность в Киевской, Винницкой, Житомирской, Черниговской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской и Хмельницкой областях.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Обновлено 06:31. Мониторинговый паблик "Николаевский Ванек" сообщает о взлете дополнительных 5 Ту-22МЗ.

Также в сторону Кривого Рога летит ракета.

Скриншот сообщений из телеграмм-канала "Николаевский Ванек"

Тем временем воздушная тревога охватила всю Украину.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 06:40. Воздушные силы сообщают о ракете в сторону Кировоградской области курсом на Черкасскую.

Также военные призывают жителей Кропивницкого против укрытия.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Обновлено 06:44. "Зафиксирован взлет истребителя МиГ-31К ПКС РФ с аэродрома Саваслейка Нижегородской области" , - предупреждают защитники.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Обновлено 06:50. Военные информируют о пусках еще 2 ракет в сторону Бериславского района Херсонской области. А также ракету в сторону Кременчуга.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Новость дополняется...