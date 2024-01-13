Воздушная тревога распространяется – ракеты на пороге.
Воздушная тревога в Украине сейчас, 13 января, распространилась и на другие области. Около 06:20 угроза распространилась на Киевскую, Черкасскую, Житомирскую и другие.
Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины.
По данным украинских военных, ракетная опасность распространилась на часть северных, южных и центральных областей, двигаясь в сторону западных.
Воздушные силы предупреждают ракетную опасность в Киевской, Винницкой, Житомирской, Черниговской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской и Хмельницкой областях.
Обновлено 06:31. Мониторинговый паблик "Николаевский Ванек" сообщает о взлете дополнительных 5 Ту-22МЗ.
Также в сторону Кривого Рога летит ракета.
Тем временем воздушная тревога охватила всю Украину.
Обновлено 06:40. Воздушные силы сообщают о ракете в сторону Кировоградской области курсом на Черкасскую.
Также военные призывают жителей Кропивницкого против укрытия.
Обновлено 06:44. "Зафиксирован взлет истребителя МиГ-31К ПКС РФ с аэродрома Саваслейка Нижегородской области" , - предупреждают защитники.
Обновлено 06:50. Военные информируют о пусках еще 2 ракет в сторону Бериславского района Херсонской области. А также ракету в сторону Кременчуга.
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