Воздушная тревога ночь 26 января — какая опасность для областей

Воздушная тревога катится по стране — какая опасность для областей
Воздушная тревога сейчас, 26 января, охватила значительную часть областей. Случилось это около 00:50. "Покраснели" некоторые северные, восточные, центральные и южные регионы, в частности, Сумщина, Полтавщина, Черкасщина, Донетчина и т.д. Есть опасность баллистики.
Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины.
Воздушная тревога 26 января
Украинские военные информируют об угрозе применения баллистического вооружения в "красных" областях.
Воздушная тревога объявлена в ряде областей:
- Сумской,
- Полтавской,
- Харьковской,
- Донецкой,
- Днепропетровской,
- Кировоградской,
- Черкасской,
- Николаевской,
- Запорожский.
Обновлено 01:10. В опасности обстрела также Херсонская область.
Обновлено 01:19. Воздушные силы сообщили об отбое угрозы.
Атаки России на Украину
Напомним, что российские захватчики обстреляли Харьков 23 января, в результате чего произошел обвал подъезда одного из домов. Его судьбу будет определять инструментальная экспертиза.
Также мы сообщали, что в Украине судили российских информаторов, корректировавших обстрелы электроподстанций в Харькове и Славянске. Известно сколько получат преступники за деятельность в пользу врага.
Добавим, что Харьковский и Чугуевский районы подверглись очередной ракетной атаке со стороны России 24 января. Пострадали четыре человека, среди них 17-летний подросток.
Читайте Новини.LIVE!