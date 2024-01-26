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Воздушная тревога катится по стране — какая опасность для областей

26 января 2024 00:55
обновлено: 01:25
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Воздушная тревога ночь 26 января — какая опасность для областей
Запуск ракеты в ночное небо. Фото: REUTERS
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Воздушная тревога сейчас, 26 января, охватила значительную часть областей. Случилось это около 00:50. "Покраснели" некоторые северные, восточные, центральные и южные регионы, в частности, Сумщина, Полтавщина, Черкасщина, Донетчина и т.д. Есть опасность баллистики.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины.

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Воздушная тревога 26 января

Украинские военные информируют об угрозе применения баллистического вооружения в "красных" областях.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Воздушная тревога объявлена в ряде областей:

  • Сумской,
  • Полтавской,
  • Харьковской,
  • Донецкой,
  • Днепропетровской,
  • Кировоградской,
  • Черкасской,
  • Николаевской,
  • Запорожский.
Карта воздушной тревоги в Украине сегодня, 26 января
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 01:10. В опасности обстрела также Херсонская область.

Карта воздушной тревоги в Украине сегодня, 26 января
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 01:19. Воздушные силы сообщили об отбое угрозы.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Атаки России на Украину

Напомним, что российские захватчики обстреляли Харьков 23 января, в результате чего произошел обвал подъезда одного из домов. Его судьбу будет определять инструментальная экспертиза.

Также мы сообщали, что в Украине судили российских информаторов, корректировавших обстрелы электроподстанций в Харькове и Славянске. Известно сколько получат преступники за деятельность в пользу врага.

Добавим, что Харьковский и Чугуевский районы подверглись очередной ракетной атаке со стороны России 24 января. Пострадали четыре человека, среди них 17-летний подросток.

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