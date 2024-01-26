Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Зараз arrow Повітряна тривога котиться країною — яка небезпека для областей arrow

Повітряна тривога котиться країною — яка небезпека для областей

26 січня 2024 00:55
оновлено: 01:25
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Повітряна тривога ніч 26 січня — яка небезпека для областей
Запуск ракети в нічне небо. Фото: REUTERS
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Повітряна тривога зараз, 26 січня, охопила значну частину областей. Сталося це близько 00:50. "Почервоніли" деякі північні, східні, центральні та південні регіони, зокрема Сумщині, Полтавщина, Черкащина, Донеччина тощо. Є небезпека балістики.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України

Читайте також:

Повітряна тривога 26 січня

Українські військові інформують про загрозу застосування балістичного озброєння в "червоних" областях.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

 Повітряна тривога оголошена в низці областей:

  • Сумській,
  • Полтавській,
  • Харківській,
  • Донецькій,
  • Дніпропетровській,
  • Кіровоградській,
  • Черкаській,
  • Миколаївській,
  • Запорізькій.
Мапа повітряної тривоги в Україні сьогодні, 26 січня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 01:10. В небезпеці обстрілу також Херсонська область.

Мапа повітряної тривоги в Україні сьогодні, 26 січня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 01:19. Повітряні сили повідомили про відбій загрози.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Атаки Росії на Україну

Нагадаємо, що російські загарбники обстріляли Харків 23 січня, внаслідок чого стався обвал під'їзду одного з будинків. Його долю буде визначати інструментальна експертиза.

Також ми повідомляли, що в Україні судили російських інформаторів, які коригували обстріли електропідстанцій у Харкові та Слов'янську. Відомо, скільки отримають злочинці за діяльність на користь ворога.

Додамо, що Харківський та Чугуївський райони зазнали чергової ракетної атаки з боку Росії 24 січня. Постраждали четверо людей, серед них 17-річний підліток.

українці
обстріли
окупанти
повітряна тривога
ракети
небезпека
війна в Україні
війна
атака

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

19 січня 2024

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

24 січня 2024

15:01 Генерал ЗСУ заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку чоловіків

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

12 січня 2024
Новина з відео

17:10Мобілізація по-одеськи — ставлення людей до перевірок ТЦК у громадському транспорті

21 січня 2024

10:01 Гроші на картці та податковий контроль — яка сума може викликати інтерес

23 січня 2024

06:30Mirage-2000D: Україна хоче отримати літак, який збив F-16

13 січня 2024
Новина з відео

06:09 Сунуть нещадні хуртовини — синоптики попередили області, які сьогодні замете снігом

23 січня 2024

09:55 Лунін влітку приєднається до нового клубу — що відомо про трансфер

Актуальне по темі