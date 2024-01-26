Повітряна тривога ніч 26 січня — яка небезпека для областей

Запуск ракети в нічне небо. Фото: REUTERS

Повітряна тривога зараз, 26 січня, охопила значну частину областей. Сталося це близько 00:50. "Почервоніли" деякі північні, східні, центральні та південні регіони, зокрема Сумщині, Полтавщина, Черкащина, Донеччина тощо. Є небезпека балістики.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

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Повітряна тривога 26 січня

Українські військові інформують про загрозу застосування балістичного озброєння в "червоних" областях.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Повітряна тривога оголошена в низці областей:

Сумській,

Полтавській,

Харківській,

Донецькій,

Дніпропетровській,

Кіровоградській,

Черкаській,

Миколаївській,

Запорізькій.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 01:10. В небезпеці обстрілу також Херсонська область.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 01:19. Повітряні сили повідомили про відбій загрози.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Атаки Росії на Україну

Нагадаємо, що російські загарбники обстріляли Харків 23 січня, внаслідок чого стався обвал під'їзду одного з будинків. Його долю буде визначати інструментальна експертиза.

Також ми повідомляли, що в Україні судили російських інформаторів, які коригували обстріли електропідстанцій у Харкові та Слов'янську. Відомо, скільки отримають злочинці за діяльність на користь ворога.

Додамо, що Харківський та Чугуївський райони зазнали чергової ракетної атаки з боку Росії 24 січня. Постраждали четверо людей, серед них 17-річний підліток.