Повітряна тривога ніч 26 січня — яка небезпека для областей

Повітряна тривога котиться країною — яка небезпека для областей
Повітряна тривога зараз, 26 січня, охопила значну частину областей. Сталося це близько 00:50. "Почервоніли" деякі північні, східні, центральні та південні регіони, зокрема Сумщині, Полтавщина, Черкащина, Донеччина тощо. Є небезпека балістики.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.
Повітряна тривога 26 січня
Українські військові інформують про загрозу застосування балістичного озброєння в "червоних" областях.
Повітряна тривога оголошена в низці областей:
- Сумській,
- Полтавській,
- Харківській,
- Донецькій,
- Дніпропетровській,
- Кіровоградській,
- Черкаській,
- Миколаївській,
- Запорізькій.
Оновлено 01:10. В небезпеці обстрілу також Херсонська область.
Оновлено 01:19. Повітряні сили повідомили про відбій загрози.
Атаки Росії на Україну
Нагадаємо, що російські загарбники обстріляли Харків 23 січня, внаслідок чого стався обвал під'їзду одного з будинків. Його долю буде визначати інструментальна експертиза.
Також ми повідомляли, що в Україні судили російських інформаторів, які коригували обстріли електропідстанцій у Харкові та Слов'янську. Відомо, скільки отримають злочинці за діяльність на користь ворога.
Додамо, що Харківський та Чугуївський райони зазнали чергової ракетної атаки з боку Росії 24 січня. Постраждали четверо людей, серед них 17-річний підліток.
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