Воздушная тревога сейчас 10 января — в каких областях притаилась опасность

Воздушная тревога "краснеет" страной — в каких областях притаилась опасность
Воздушная тревога в Украине сейчас, 10 января, охватила Харьковскую, Донецкую, Запорожскую и другие области. Украинцев предупреждают об угрозе баллистики. Опасность была объявлена около 01:00.
Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины.
Воздушная тревога сейчас 10 января
Украинские военные предупреждают об угрозе применения баллистического вооружения в ряде "красных" областей.
Таким образом, опасность охватила Харьковскую, Днепропетровскую, Донецкую и Запорожскую области.
Напомним, что вечером, 9 января, оккупанты нанесли удар по Харькову. В городе раздавались взрывы.
Также мы писали, что в результате российской ракетной атаки на Харьков есть разрушение территории и помещений детского оздоровительного центра. Также известно, есть ли пострадавшие.
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