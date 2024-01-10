Воздушная тревога сейчас 10 января — в каких областях притаилась опасность

Запуск ракеты в ночное небо. Фото: SPUTNIK

Воздушная тревога в Украине сейчас, 10 января, охватила Харьковскую, Донецкую, Запорожскую и другие области. Украинцев предупреждают об угрозе баллистики. Опасность была объявлена около 01:00.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины.

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Воздушная тревога сейчас 10 января

Украинские военные предупреждают об угрозе применения баллистического вооружения в ряде "красных" областей.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Таким образом, опасность охватила Харьковскую, Днепропетровскую, Донецкую и Запорожскую области.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что вечером, 9 января, оккупанты нанесли удар по Харькову. В городе раздавались взрывы.

Также мы писали, что в результате российской ракетной атаки на Харьков есть разрушение территории и помещений детского оздоровительного центра. Также известно, есть ли пострадавшие.