Наводнение на Закарпатье — реки вышли из берегов, затоплены населенные пункты
Закарпатье страдает от наводнения. Интенсивные осадки и повышение уровня грунтовых вод повлекли за собой подтопление на Хустщине и Ужгородщине.
Об этом сообщают в ГСЧС Закарпатской области.
Наводнение на Закарпатье — что известно
Река Дусинка затопила часть села Стройне Свалявского общества. А река Боржава залила сельхозугодья в Хустском и Береговском районах.
Спасатели с помощью мотопомп откачивали воду с территории четырех домохозяйств. Кроме того, чрезвычайники устраняли последствия подтопления подвального помещения заведения дошкольного образования.
В поселке Межгорье также подтоплены домохозяйства.
Между тем, в Закарпатском областном центре гидрометеорологии предупредили, что в нижнем течении реки Боржава ожидается усложнение гидрологической ситуации.
"Из-за повышения уровня воды в реке до 600-650 см, 19 января возможны подтопления автодорог Шаланки — Большие Комяты и Мукачево — Рогатин, возле села Сильце", — говорится в сообщении.
Эксперты утверждают, что возможно подтопление приусадебных участков в селах М. Комяты, Сильце; сельхозугодий сел Заречье, Сильце, Каменское, В. Комяты, Боржавское, Луково, Белки, Хмельник.
Напомним, дикие животные ищут убежище после наводнения и шторма в Национальном природном парке "Тузловские лиманы". Известно, что шакалы перебрались на песчаную пересыпь.
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