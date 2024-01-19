Наводнение на Закарпатье — реки вышли из берегов, затоплены населенные пункты

Затопленная дорога на Закарпатье. Фото: ГСЧС

Закарпатье страдает от наводнения. Интенсивные осадки и повышение уровня грунтовых вод повлекли за собой подтопление на Хустщине и Ужгородщине.

Об этом сообщают в ГСЧС Закарпатской области.

Читайте также:

Наводнение на Закарпатье — что известно

Река Дусинка затопила часть села Стройне Свалявского общества. А река Боржава залила сельхозугодья в Хустском и Береговском районах.

Спасатели с помощью мотопомп откачивали воду с территории четырех домохозяйств. Кроме того, чрезвычайники устраняли последствия подтопления подвального помещения заведения дошкольного образования.

В поселке Межгорье также подтоплены домохозяйства.

Между тем, в Закарпатском областном центре гидрометеорологии предупредили, что в нижнем течении реки Боржава ожидается усложнение гидрологической ситуации.

"Из-за повышения уровня воды в реке до 600-650 см, 19 января возможны подтопления автодорог Шаланки — Большие Комяты и Мукачево — Рогатин, возле села Сильце", — говорится в сообщении.

Эксперты утверждают, что возможно подтопление приусадебных участков в селах М. Комяты, Сильце; сельхозугодий сел Заречье, Сильце, Каменское, В. Комяты, Боржавское, Луково, Белки, Хмельник.

Напомним, дикие животные ищут убежище после наводнения и шторма в Национальном природном парке "Тузловские лиманы". Известно, что шакалы перебрались на песчаную пересыпь.