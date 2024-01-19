Повінь на Закарпатті — річки вийшли із берегів, затоплені населені пункти

Затоплена дорога на Закарпатті. Фото: ДСНС

Закарпаття потерпає від повені. Інтенсивні опади та підняття рівнів ґрунтових вод спричинили підтоплення на Хустщині та Ужгородщині.

Про це повідомяють в ДСНС Закарпатської області.

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Річка Дусінка затопила частину села Стройне Свалявської громади. А річка Боржава залила сільгоспугіддя в Хустському та Берегівському районах.

Рятувальники за допомогою мотопомп відкачували воду з території чотирьох дворогосподарств. Крім того, надзвичайники усували наслідки підтоплення підвального приміщення закладу дошкільної освіти.

У селищі Міжгір’я також підтоплені дворогосподарства.

Тим часом, у Закарпатському обласному центрі з гідрометеорології попередили, що в нижній течії річки Боржава очікується ускладнення гідрологічної ситуації.

"Через підвищення рівня води в річці до 600-650 см, 19 січня можливі підтоплення автодоріг Шаланки — Великі Ком'яти та Мукачево — Рогатин, біля села Сільце", — йдеться в повідомленні.

Експерти стверджують, що можливе підтоплення присадибних ділянок в селах М. Комяти, Сільце; сільгоспугідь сіл Заріччя, Сільце, Кам'янське, В. Комяти, Боржавське, Луково, Білки, Хмільник.

Нагадаємо, дикі тварини шукають притулок після повені та шторму в Національному природному парку "Тузлівські лимани". Відомо, що шакали перебралися на піщаний пересип.