Ужесточение санкций повлияло на доходы России от нефти, — Минфин США
Ужесточение антироссийских санкций снизило потолок на цену российской нефти на мировых рынках. Это сокращает доход России для ведения войны против Украины.
Об этом пишет Reuters.
Ужесточение санкций снизили доходы РФ от нефти
Так, скидка российской сырой нефти Urals к международной эталонной нефти Brent выросла примерно на 40% после начала ужесточения ограничений США.
Штаты наложили санкции на около восьми танкеров, подозреваемых в перевозке российской нефти ценой выше 60 дол. за баррель.
Агентство отмечает, что доходы для федерального бюджета России от продажи нефти и газа упали примерно на 24% до 8,822 млрд рублей ($99,4 млрд) в прошлом году.
Однако в РФ заявили, что ожидают роста доходов в 2024 году до 11,5 трлн рублей, поскольку удалось перенаправить в Китай и Индию нефть, ранее продаваемую в Европу.
Однако, по данным министерства финансов США, перенаправление торговли нефтью и другие расходы России на использование не западных услуг уменьшает ее доходы для войны в Украине.
Напомним, что Совет Европы ввел дополнительные санкции против крупнейшей алмазодобывающей компании "Алроса" и ее генерального директора Павла Мариничева. Он добавлен в список санкций против России за действия, подрывающие территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины.
Также мы писали, что у России есть четкий план, как использовать Узбекистан для обхода международных санкций. В Кремле придумали, что профинансируют создание и финансирование подставных компаний, по которым будут закупать электронику для БпЛА.
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