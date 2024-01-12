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Ужесточение санкций повлияло на доходы России от нефти, — Минфин США

12 января 2024 10:17
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Ужесточение санкций повлияло на доходы России от нефти, — Минфин США
Нефтяной танкер. Иллюстративное фото: Reuters
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Ужесточение антироссийских санкций снизило потолок на цену российской нефти на мировых рынках. Это сокращает доход России для ведения войны против Украины.

Об этом пишет Reuters.

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Ужесточение санкций снизили доходы РФ от нефти

Так, скидка российской сырой нефти Urals к международной эталонной нефти Brent выросла примерно на 40% после начала ужесточения ограничений США.

Штаты наложили санкции на около восьми танкеров, подозреваемых в перевозке российской нефти ценой выше 60 дол. за баррель.

Агентство отмечает, что доходы для федерального бюджета России от продажи нефти и газа упали примерно на 24% до 8,822 млрд рублей ($99,4 млрд) в прошлом году.

Однако в РФ заявили, что ожидают роста доходов в 2024 году до 11,5 трлн рублей, поскольку удалось перенаправить в Китай и Индию нефть, ранее продаваемую в Европу.

Однако, по данным министерства финансов США, перенаправление торговли нефтью и другие расходы России на использование не западных услуг уменьшает ее доходы для войны в Украине.

Напомним, что Совет Европы ввел дополнительные санкции против крупнейшей алмазодобывающей компании "Алроса" и ее генерального директора Павла Мариничева. Он добавлен в список санкций против России за действия, подрывающие территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины.

Также мы писали, что у России есть четкий план, как использовать Узбекистан для обхода международных санкций. В Кремле придумали, что профинансируют создание и финансирование подставных компаний, по которым будут закупать электронику для БпЛА.

санкции против России
США
Роснефть
нефть
Россия

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