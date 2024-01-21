Подоляк рассказал, при каких условиях возможны переговоры с РФ

Советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. Фото: ОП

Украина готова пойти на переговоры с Россией при условии, что она проиграет не только в войне, но и перестанет доминировать в глобальных политических процессах. Также переговоры с Российской Федерацией могут состояться тогда, когда ее не будут поддерживать ее союзники, другие авторитарные государства и когда страна-агрессор откажется от ядерного вооружения.

Об этом в эфире телемарафона сообщил советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк.

Читайте также:

Условия, при которых возможны переговоры Украины и РФ

"О чем мы должны с ними сейчас говорить в позиции, когда они не получили тактических, существенных поражений на поле боя? О том, что мы готовы дать им время, чтобы они могли объективно подготовиться к следующему этапу войны?" — считает Подоляк.

Советник убежден, что пока "существует вертикаль субъекта Путина", Россия будет пытаться уничтожать Украину и дальше, ее территорию, культуру, население.

"Если переговоры начинаются в моменте, когда Российская Федерация получила определенные тактические поражения, когда мы увидим социальное напряжение, увидим те или иные внутренние бунты, то тогда да, безусловно, переговоры (могут быть. — Ред.)", — указал советник.

Одним из условий, которое позволит начать переговоры с РФ, является ее полный отказ от ядерного оружия. По мнению Подоляка, еще одним фактором для переговоров с Россией является ее глобальный проигрыш во всех аспектах как на поле боя, так и в политической и экономической сферах.

"Что такое глобальное поражение? Российская Федерация не сможет больше доминировать не только в Европе, а вообще в глобальном политическом процессе. Российская Федерация не будет иметь для этого никаких ресурсов, не сможет использовать то или иное право, например право вето в Совбезе ООН, не будет иметь поддержки ряда других авторитарных стран, потому что будет считаться страной, проигравшей войну", — отметил чиновник.

Подоляк подчеркнул, что этому могут предшествовать три процесса.

"Первое — тактическое поражение России в Украине. Второе — эффективная работа санкций, когда европейские компании окончательно покинут рынки Российской Федерации. И третья составляющая — когда в России на основании всего этого начнутся процессы, которые мы с вами видели летом 2023 года", — объяснил Подоляк.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский в который раз заявил, что государство ни в коем случае не пойдет ни на какие уступки стране-агрессору России.

Добавим, заместитель министра обороны Иван Гаврилюк заявил, что война между Украиной и Россией должна закончиться переговорами. Также РФ должна отказаться от ядерного оружия.