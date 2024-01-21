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Подоляк розповів, за яких умов можливі переговори з РФ

21 січня 2024 07:44
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Подоляк розповів, за яких умов можливі переговори з РФ
Радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк. Фото: ОП
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Україна готова піти на переговори з Росією, за умови, що вона програє не лише у війні, але й перестане домінувати у глобальних політичних процесах. Також перемовини з Російською Федерацію можуть відбутися тоді, коли її не підтримуватимуть її союзники, інші авторитарні держави, і коли країна-агресор відмовиться від ядерного озброєння.

Про це в ефірі телемарафону повідомив радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк.

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Умови, за яких можливі переговори України та РФ

"Про що ми маємо з ними зараз говорити в позиції, коли вони не отримали тактичних, суттєвих поразок на полі бою? Про те, що ми готові дати їм час, щоб вони могли об'єктивно підготуватись до наступного етапу війни?" — вважає Подоляк.

Радник переконаний, що допоки "існує вертикаль суб'єкта Путіна", то Росія буде намагатися знищувати Україну і надалі, її територію, культуру, населення.

"Якщо переговори починаються в моменті, коли Російська Федерація отримала певні тактичні поразки, коли ми побачимо соціальне напруження, побачимо ті чи інші внутрішні бунти, то тоді так, безумовно, переговори (можуть бути. — Ред.)", — вказав радник.

Однією з умов, яка дозволить розпочати переговори з РФ, є її повна відмова від ядерної зброї. На думку Подоляка, ще одним фактором для перемовин з Росією є її глобальний програш у всіх аспектах як на полі бою, так і в політичній і економічній сферах.

"Що таке глобальна поразка? Російська Федерація не зможе більше домінувати не тільки у Європі, а взагалі в глобальному політичному процесі. Російська Федерація не буде мати для цього ніяких ресурсів, не зможе використовувати те чи інше право, наприклад, право вето в Радбезі ООН, не буде мати підтримки низки інших авторитарних країн, тому що буде вважатись країною, яка програла війну", — зауважив посадовець.

Подоляк підкреслив, що цьому можуть передувати три процеси.

"Перше — тактична поразка Росії в Україні. Друге — ефективна робота санкцій, коли європейські компанії остаточно залишать ринки Російської Федерації. І третя складова — коли в Росії на підставі всього цього почнуться процеси, які ми з вами бачили влітку 2023 року", — пояснив Подоляк.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський вкотре заявив, що держава у жодному разі не піде ні на які поступки країні-агресорці Росії.

Додамо, заступник міністра оборони Іван Гаврилюк заявив, що війна між Україною та Росією має закінчитися переговорами. Також РФ повинна відмовитися від ядерної зброї.

війна
Михайло Подоляк
переговори
Україна
Росія

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