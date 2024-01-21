Подоляк розповів, за яких умов можливі переговори з РФ

Радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк. Фото: ОП

Україна готова піти на переговори з Росією, за умови, що вона програє не лише у війні, але й перестане домінувати у глобальних політичних процесах. Також перемовини з Російською Федерацію можуть відбутися тоді, коли її не підтримуватимуть її союзники, інші авторитарні держави, і коли країна-агресор відмовиться від ядерного озброєння.

Про це в ефірі телемарафону повідомив радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк.

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"Про що ми маємо з ними зараз говорити в позиції, коли вони не отримали тактичних, суттєвих поразок на полі бою? Про те, що ми готові дати їм час, щоб вони могли об'єктивно підготуватись до наступного етапу війни?" — вважає Подоляк.

Радник переконаний, що допоки "існує вертикаль суб'єкта Путіна", то Росія буде намагатися знищувати Україну і надалі, її територію, культуру, населення.

"Якщо переговори починаються в моменті, коли Російська Федерація отримала певні тактичні поразки, коли ми побачимо соціальне напруження, побачимо ті чи інші внутрішні бунти, то тоді так, безумовно, переговори (можуть бути. — Ред.)", — вказав радник.

Однією з умов, яка дозволить розпочати переговори з РФ, є її повна відмова від ядерної зброї. На думку Подоляка, ще одним фактором для перемовин з Росією є її глобальний програш у всіх аспектах як на полі бою, так і в політичній і економічній сферах.

"Що таке глобальна поразка? Російська Федерація не зможе більше домінувати не тільки у Європі, а взагалі в глобальному політичному процесі. Російська Федерація не буде мати для цього ніяких ресурсів, не зможе використовувати те чи інше право, наприклад, право вето в Радбезі ООН, не буде мати підтримки низки інших авторитарних країн, тому що буде вважатись країною, яка програла війну", — зауважив посадовець.

Подоляк підкреслив, що цьому можуть передувати три процеси.

"Перше — тактична поразка Росії в Україні. Друге — ефективна робота санкцій, коли європейські компанії остаточно залишать ринки Російської Федерації. І третя складова — коли в Росії на підставі всього цього почнуться процеси, які ми з вами бачили влітку 2023 року", — пояснив Подоляк.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський вкотре заявив, що держава у жодному разі не піде ні на які поступки країні-агресорці Росії.

Додамо, заступник міністра оборони Іван Гаврилюк заявив, що війна між Україною та Росією має закінчитися переговорами. Також РФ повинна відмовитися від ядерної зброї.