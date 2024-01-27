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Подоляк объяснил, как РФ из-за збития Ил-76 хочет затормозить передачу Украине средств ПВО

27 января 2024 23:49
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Подоляк объяснил, как РФ из-за збития Ил-76 хочет затормозить передачу Украине средств ПВО
Советник Офиса Президента Михаил Подоляк. Фото: Офис Президента
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Россия использует ситуацию вокруг сбития самолета Ил-76, чтобы затормозить передачу Украине новостей систем противовоздушной обороны. В настоящее время захватчикам крайне важно помешать Украине сбивать их самолеты и ракеты.

Об этом рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк в эфире национального телемарафона.

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"Для РФ очень важно, чтобы у Украины не было возможности сбивать российские самолеты или использовать противоракетную систему по линии фронта. Во-вторых, они хотят "поиграть в историю": "Это война, мы нарушаем качество конвенции, но Украина тоже", — отметил советник руководителя ОПУ.

Таким образом, по словам Подоляка, Россия пытается отвлечь международное сообщество от своих военных преступлений и нарушений международных правил ведения войны.

Подоляк также напомнил, что по состоянию на данный момент нет никаких фактов, которые бы прояснили обстоятельства падения самолета, а также нет фактов, четко зафиксировавших, кто или что находилось на самолете. Это касается и информации о якобы находящихся на борту украинских военнопленных.

Ранее мы сообщали, что на борту разбившегося в Белгородской области самолета Ил-76 должны быть военно-политические VIP-персоны РФ. ФСБ в последний момент запретили им лететь по этому самолету.

Напомним, в Главном управлении разведки обнародовали информацию об авиакатастрофе Ил-76 и слухи, что там находились украинские военнопленные. По словам ГУР, обмен действительно был запланирован на 24 января, однако Россия допустила несколько опасных критических ошибок.

Офис президента
война
Михаил Подоляк
Украина
Россия

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