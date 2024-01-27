Подоляк объяснил, как РФ из-за збития Ил-76 хочет затормозить передачу Украине средств ПВО
Россия использует ситуацию вокруг сбития самолета Ил-76, чтобы затормозить передачу Украине новостей систем противовоздушной обороны. В настоящее время захватчикам крайне важно помешать Украине сбивать их самолеты и ракеты.
Об этом рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк в эфире национального телемарафона.
Россия использует ситуацию вокруг крушения Ил-76
"Для РФ очень важно, чтобы у Украины не было возможности сбивать российские самолеты или использовать противоракетную систему по линии фронта. Во-вторых, они хотят "поиграть в историю": "Это война, мы нарушаем качество конвенции, но Украина тоже", — отметил советник руководителя ОПУ.
Таким образом, по словам Подоляка, Россия пытается отвлечь международное сообщество от своих военных преступлений и нарушений международных правил ведения войны.
Подоляк также напомнил, что по состоянию на данный момент нет никаких фактов, которые бы прояснили обстоятельства падения самолета, а также нет фактов, четко зафиксировавших, кто или что находилось на самолете. Это касается и информации о якобы находящихся на борту украинских военнопленных.
Ранее мы сообщали, что на борту разбившегося в Белгородской области самолета Ил-76 должны быть военно-политические VIP-персоны РФ. ФСБ в последний момент запретили им лететь по этому самолету.
Напомним, в Главном управлении разведки обнародовали информацию об авиакатастрофе Ил-76 и слухи, что там находились украинские военнопленные. По словам ГУР, обмен действительно был запланирован на 24 января, однако Россия допустила несколько опасных критических ошибок.
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