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Подделывали медицинские справки — СБУ разоблачила схему для уклонистов на Буковине

30 января 2024 09:02
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Подделывали медицинские справки — СБУ разоблачила схему для уклонистов на Буковине
Задержанный организатор схемы. Фото: СБУ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Служба безопасности Украины разоблачила на Буковине масштабную коррупционную схему уклонения от мобилизации. Организаторами сделки были чиновники медицинских учреждений.

Об этом сообщает СБУ.

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Так, группа должностных лиц трех черновицких медицинских учреждений и ВВК за деньги помогали мужчинам призывного возраста избежать мобилизации.

При этом они наладили схему выдачи фиктивных медицинских справок о наличии у мужчин психических заболеваний, госпитализаций и выписок о проведенном лечении.

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Задержанный организатор. Фото: СБУ

На основании этих документов мужчины снимались с военного учета в связи с непригодностью к военной службе.

Известно, что стоила такая "услуга" 6 тыс. долларов.

С ноября прошлого года организаторы заработали на схеме более 115 тыс. грн.

Правоохранители задержали одного из них "на горячем" на получении оплаты в размере 31 тыс. грн.

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Изъятые средства. Фото: СБУ

В ходе обысков были изъяты средства, вероятно полученные ранее в качестве взяток, а также черновые записи, медицинские дела и другие материалы, подтверждающие деятельность фигурантов.

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Изъятые средства. Фото: СБУ

Задержанному участнику уже сообщили о подозрении, продолжается следствие.

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Скриншот поста СБУ

Напомним, что Служба безопасности Украины ликвидировала еще пять схем для уклонения от мобилизации мужчинами призывного возраста. Нелегально попасть за границу можно было за сумму до 10 тысяч долларов.

Также мы писали, что в Одессе разоблачили мужчину, которого подозревают в причастности к схеме по переправке мужчин призывного возраста за границу.

СБУ
Черновицкая область
мобилизация
ВВК
уклонисты

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