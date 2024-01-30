Підробляли медичні довідки — СБУ викрила схему для ухилянтів на Буковині

Затриманий організатор схеми. Фото: СБУ

Служба безпеки України викрила на Буковині масштабну корупційну схему уникнення мобілізації. Організаторами оборудки були посадовці медичних закладів.

Про це повідомляє СБУ.

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Так, група посадовців трьох чернівецьких медичних закладів та ВЛК за гроші допомагала чоловікам призовного віку уникнути мобілізації.

При цьому вони налагодили схему видачі фіктивних медичних довідок щодо наявності у чоловіків психічних захворювань, госпіталізацій та виписок про проведене лікування.

Затриманий організатор. Фото: СБУ

На підставі цих документів чоловіків знімали з військового обліку через непридатність до військової служби.

Відомо, що коштувала така "послуга" 6 тис. доларів.

Зазначається, що з листопада минулого року організатори заробили на схемі понад 115 тис. грн.

Правоохоронці затримали одного з них "на гарячому" на отриманні оплати в розмірі 31 тис. грн.

Вилучені кошти. Фото: СБУ

Під час обшуків було вилучено кошти, ймовірно отримані раніше як хабарі, а також чорнові записи, медичні справи та інші матеріали, що підтверджують діяльність фігурантів.

Вилучені кошти. Фото: СБУ

Затриманому учаснику вже повідомили про підозру, триває слідство.

Скриншот допису СБУ

Нагадаємо, що Служба безпеки України ліквідувала ще п'ять схем для ухилення від мобілізації чоловіками призовного віку. Нелегально потрапити за кордон можна було за суму до 10 тис. доларів.

Також ми писали, що в Одесі викрили чоловіка, якого підозрюють у причетності до схеми з переправлення чоловіків призовного віку за кордон.