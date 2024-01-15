Подрыв гранаты на Закарпатье — количество погибших возросло

Погибший депутат Керецковского сельского совета Мирослав Нитько. Фото: Роман Тарабий

Число погибших в результате теракта на сессии Керецковского сельского совета на Закарпатье возросло до двух человек. Умер депутат Мирослав Нитка.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

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"Количество погибших в результате теракта на сессии Керецковского сельского совета на Закарпатье возросло до двух человек. Сегодня, 15 января 2024 года, от полученных в результате взрыва травм в реанимационном отделении скончался еще один пострадавший — 47-летний депутат сельсовета. Он работал в Керецковской ОТГ в должности начальника ЦНАПа", — говорится в сообщении.

В Офисе генпрокурора отметили, что в рамках уголовного производства назначен ряд продолжающихся экспертиз. Окончательная правовая квалификация действий взрывателя будет определена после их проведения.

О смерти депутата сообщил и заместитель председателя Мукачевского районного совета Роман Тарабий.

"Мужчина был внефракционным депутатом и начальником отдела Центра предоставления административных услуг Керецковской территориальной громаде", — написал Тарабий.

Как известно, на следующий день после инцидента констатирована смерть одного из депутатов, который был госпитализирован в медучреждение в тяжелом состоянии.

Напомним, на Закарпатье в здании Керецковского сельского совета депутат взорвал гранаты во время заседания сессии.

Также мы писали, что мужчина, взорвавший гранату во время заседания Керецковского сельского совета на Закарпатье, был неместным. Большинство жителей села его не знали. Кадры первых секунд после взрыва обнародовали в сети.

Со временем стало известно, что мужчина, взорвавший гранаты на заседании сельского совета в Закарпатье, был недоволен тем, что делается в селе. В частности, он был возмущен планируемым бюджетом на 2024 год.

Правоохранители квалифицировали подрыв гранаты в сельском совете на Закарпатье как террористический акт. Подобный инцидент будет расследовать Служба безопасности Украины.

Депутат, взорвавший во время заседания сессии сельского совета на Закарпатье гранаты, пришел в сознание. Его допрашивали правоохранители. После этого ему объявили подозрение.