Підрив гранати на Закарпатті — кількість загиблих зросла

Загиблий депутат Керецьківської сільської ради Мирослав Нитка. Фото: Роман Тарабій

Кількість загиблих внаслідок теракту на сесії Керецьківської сільської ради на Закарпатті зросла до двох осіб. Помер депутат Мирослав Нитка.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

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"Кількість загиблих унаслідок теракту на сесії Керецьківської сільської ради на Закарпатті зросла до двох осіб. Сьогодні, 15 січня 2024 року, від отриманих унаслідок вибуху травм у реанімаційному відділенні помер ще один постраждалий — 47-річний депутат сільради. Він працював у Керецьківській ОТГ на посаді начальника ЦНАПу", — йдеться в повідомленні.

В Офісі генпрокурора зазначили, що у межах кримінального провадження призначено низку експертиз, які наразі тривають. Остаточна правова кваліфікація дій підривника буде визначена після їх проведення.

Про смерть депутата повідомив і заступник голови Мукачівської районної ради Роман Тарабій.

"Депутату було 46 років, чоловік був позафракційним депутатом та начальником відділу Центру надання адміністративних послуг Керецьківської територіальної громади", — написав Тарабій.

Як відомо, наступного дня після інциденту констатовано смерть одного з депутатів, якого госпіталізували до медзакладу у тяжкому стані.

Нагадаємо, на Закарпатті в будівлі Керецьківської сільської ради депутат підірвав гранати під час засідання сесії.

Також ми писали, що чоловік, який підірвав гранату під час засідання Керецьківської сільської ради на Закарпатті, був немісцевим. Більша частина мешканців села його не знала. Кадри перших секунд після вибуху оприлюднили у мережі.

З часом стало відомо, що чоловік, який підірвав гранати на засіданні сільської ради на Закарпатті, був незадоволений тим, що робиться в селі. Зокрема, він був обурений запланованим бюджетом на 2024 рік.

Правоохоронці кваліфікували підрив гранати у сільській раді на Закарпатті як терористичний акт. Такий інцидент буде розслідувати Служба безпеки України.

Депутат, який підірвав під час засідання сесії сільської ради на Закарпатті гранати, опритомнів. Його допитували правоохоронці. Після цього йому оголосили підозру.