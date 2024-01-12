Партизаны АТЕШ обнаружили позиции оккупантов возле Евпатории
Партизаны военного движения украинцев и крымских татар "АТЕШ" нашли новые позиции российских захватчиков. Оккупанты разместили свои силы вблизи Евпатории.
Об этом партизаны сообщили в Telegram-канале.
Позиции россиян в Крыму
Так, агенты партизанского движения в течение 35 дней разведывали расположение вражеских сил. Удалось обнаружить почти целую роту ВС РФ в 15 км от Евпатории.
"Серьезно окопавшись на двух посадках, длиной почти в километр каждая, оккупанты всеми силами готовятся отражать наступление Сил обороны Украины", — говорится в сообщении.
Отмечается, что на эти позиции часто ездят военные грузовики.
Партизаны смогли узнать распорядок подвоза снарядов и инженерных приспособлений для возможной дальнейшей диверсии.
"Готовятся серьезно, но ведут наблюдения крайне слабо. Видимо, если ты далеко от фронта, то никто тебя не сможет убить. Это заведомо ложное утверждение и мы скоро это докажем", — подчеркнули в "АТЕШ".
Напомним, что партизаны "АТЕШ" разведали вооружение российской воинской части 55443 в Ногинске Московской области. Они зафиксировали полную номенклатуру хранящейся в части техники и готовится к передаче на Донецкое направление.
Кроме того, движение крымских партизан "АТЕШ" провело доразведку удара Сил Обороны Украины по радиолокационной станции во временно оккупированном Крыму. В частности, вблизи Евпатории, где 4 января бойцы ВСУ нанесли ракетный удар. Поражение подтверждено.
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