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Партизаны АТЕШ обнаружили позиции оккупантов возле Евпатории

12 января 2024 13:27
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Партизаны АТЕШ обнаружили позиции оккупантов возле Евпатории
Позиции россиян. Фото: Telegram/АТЕШ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Партизаны военного движения украинцев и крымских татар "АТЕШ" нашли новые позиции российских захватчиков. Оккупанты разместили свои силы вблизи Евпатории.

Об этом партизаны сообщили в Telegram-канале.

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Так, агенты партизанского движения в течение 35 дней разведывали расположение вражеских сил. Удалось обнаружить почти целую роту ВС РФ в 15 км от Евпатории.

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Место расположения оккупантов. Фото: АТЕШ

"Серьезно окопавшись на двух посадках, длиной почти в километр каждая, оккупанты всеми силами готовятся отражать наступление Сил обороны Украины", — говорится в сообщении.

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Позиции оккупантов. Фото: АТЕШ

Отмечается, что на эти позиции часто ездят военные грузовики.

Партизаны смогли узнать распорядок подвоза снарядов и инженерных приспособлений для возможной дальнейшей диверсии.

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Российский оккупант на позициях. Фото: АТЕШ

"Готовятся серьезно, но ведут наблюдения крайне слабо. Видимо, если ты далеко от фронта, то никто тебя не сможет убить. Это заведомо ложное утверждение и мы скоро это докажем", — подчеркнули в "АТЕШ".

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Скриншот поста АТЕШ

Напомним, что партизаны "АТЕШ" разведали вооружение российской воинской части 55443 в Ногинске Московской области. Они зафиксировали полную номенклатуру хранящейся в части техники и готовится к передаче на Донецкое направление.

Кроме того, движение крымских партизан "АТЕШ" провело доразведку удара Сил Обороны Украины по радиолокационной станции во временно оккупированном Крыму. В частности, вблизи Евпатории, где 4 января бойцы ВСУ нанесли ракетный удар. Поражение подтверждено.

Крым
оккупанты
партизаны
война в Украине

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