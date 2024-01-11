ООН назвала количество погибших мирных людей за время войны в Украине
С начала войны в Украине зафиксирована гибель более 10 200 граждан, в том числе 575 детей. Количество раненых граждан превышает 19 300 человек.
Об этом говорится в сообщении ООН.
Сколько погибло людей с начала войны в Украине
Сообщается, что с 29 декабря наблюдается усиление боевых действий, в результате которого произошло увеличение числа жертв и раненых среди мирного населения.
Это связано с воздушными атаками, поразившими различные регионы Украины, ведущими к значительным убыткам и разрушениям жилых домов, образовательных учреждений, медицинских учреждений, энергетической инфраструктуры и других объектов гражданского назначения.
Эдем Восорну, занимающий должность директора по операциям и информационно-пропагандистской работе, особо отметил серьезность воздействия атак на мирных жителей, находящихся в непосредственной близости от линий фронта в таких областях, как Донецкая, Харьковская, Херсонская и Запорожская. Кроме того, он указал на страдания общин, расположенных в западной части Украины и в Киеве.
Согласно информации, предоставленной Управлением ООН по правам человека, начиная с 29 декабря было зафиксировано 125 случаев гибели гражданских лиц и более 550 раненых по всей территории страны.
Управление подтвердило, что с февраля 2022 года число жертв среди гражданских лиц превысило 10 200, включая 575 детей, и более 19 300 раненых.
Напомним, 2 января по Киеву было выпущено около 100 ракет, в результате чего погибли по меньшей мере четверо гражданских лиц и были ранены 68, среди них двое детей.
Обломки перехваченных ракет также повредили жилые дома и супермаркеты, а также критически важные объекты гражданской инфраструктуры, такие как газовая и электрическая подстанции. В результате пять районов города временно остались без электричества, отопления и воды.
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