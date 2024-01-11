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ООН назвала кількість загиблих мирних людей під час війни в Україні

11 січня 2024 20:06
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
ООН назвала кількість загиблих мирних людей під час війни в Україні
Співробітники ДСНС рятують людину після обстрілу. Фото: ДСНС
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

З початку війни в Україні зафіксовано загибель понад 10 200 громадян, у тому числі 575 дітей. Кількість поранених громадян перевищує 19 300 осіб.

Про це йдеться у повідомленні ООН.

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Повідомляється, що з 29 грудня спостерігається посилення бойових дій, внаслідок якого відбулося збільшення кількості жертв та поранених серед мирного населення.

Це пов'язано з повітряними атаками, що вразили різні регіони України, що ведуть до значних збитків та руйнувань житлових будинків, освітніх установ, медичних установ, енергетичної інфраструктури та інших об'єктів цивільного призначення.

Едем Восорну, який обіймає посаду директора з операцій та інформаційно-пропагандистської роботи, особливо наголосив на серйозності впливу атак на мирних жителів, що знаходяться в безпосередній близькості від ліній фронту в таких областях, як Донецька, Харківська, Херсонська та Запорізька. Крім того, він вказав на страждання громад, розташованих у західній частині України та Києві.

Згідно з інформацією, наданою Управлінням ООН з прав людини, починаючи з 29 грудня, було зафіксовано 125 випадків загибелі цивільних осіб та понад 550 поранених на всій території країни.

Управління підтвердило, що з лютого 2022 року кількість жертв серед цивільних осіб перевищила 10 200, включаючи 575 дітей, та понад 19 300 поранених.

Нагадаємо, 2 січня по Києву було випущено близько 100 ракет, внаслідок чого загинули щонайменше четверо цивільних осіб та було поранено 68, серед них двоє дітей.

Уламки перехоплених ракет також пошкодили житлові будинки та супермаркети, а також критично важливі об'єкти цивільної інфраструктури, такі як газова та електрична підстанції. В результаті п'ять районів міста тимчасово залишилися без електрики, опалення та води.

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