Олещук подчеркнул, что приоритет в усилении боевой авиации не только с помощью F-16

Командующий Воздушными силами Николай Олещук. Фото: t.me/MykolaOleshchuk

Командующий Воздушными силами Николай Олещук поддержал позицию командующего Сухопутными войсками генерал-полковника Александра Сырского относительно усиления возможностей ударной авиации для обеспечения наступательных и оборонительных действий Сил обороны. По его словам, это должно происходить не только с помощью F-16.

Об этом Николай Олещук написал в своем Telegram-канале.

Читайте также:

Усиление возможностей ударной авиации Украины

Олещук отметил, что Воздушные Силы рассматривали и рассматривают разные авиационные платформы для усиления и дальнейшего развития боевой авиации Украины. По его словам, в приоритете сегодня освоение F-16, на который уже переучиваются украинские пилоты.

"Впрочем, наши специалисты изучают и другие возможности по увеличению боевого потенциала авиации в целом. Я ежедневно на постоянном контакте с командующим Сухопутных войск ВС Украины, руководителями группировок войск, и мы делаем все для того, чтобы обеспечить максимально возможное прикрытие войск от воздушных атак врага на разных направлениях", — рассказал он.

На вооружении Воздушных Сил четыре основных типа боевых самолетов, постепенно их будет заменять западная техника.

Олещук подчеркнул, что Украина не исключает какую-либо помощь партнеров в многоцелевых самолетах, штурмовой авиации, вертолетах. По его словам, освоение каждого нового типа самолета — сложный и не быстрый процесс, однако реальный.

Командующий Воздушными силами отметил, что сразу отказаться от эксплуатации советских летательных аппаратов невозможно, поэтому рядом с F-16 в небе будут работать и МиГ-29. К тому же не исключено, что боевые возможности бомбардировщиков Су-24М усилит Mirage-2000D, а штурмовиков Су-25 — A-10 Thunderbolt II.

"На днях обсудили с генерал-полковником Александром Сырским перспективные направления дальнейшей работы в сфере развития и укрепления авиационной компоненты Воздушных Сил и армейской авиации Сухопутных войск. И делаем все для того, чтобы наши войска были прикрыты с воздуха, и чтобы враг почувствовал мощный кулак ударной авиации", — добавил Олещук.

Пост Олещука. Фото: скриншот

Пост Олещука. Фото: скриншот

Напомним, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил, что Украине нужна от западных союзников штурмовая авиация в большом количестве. Одним из вариантов могут стать штурмовики A-10 Thunderbolt и штурмовые вертолеты.

Также мы писали, что представитель минобороны Дании заявил, что передача Украине истребителей F-16 задерживается. Ожидается, что она будет осуществлена в срок на полгода позже запланированного.