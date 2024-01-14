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Олещук наголосив, що наразі пріоритет у посиленні бойової авіації не лише за допомогою F-16

14 січня 2024 14:26
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Олещук наголосив, що наразі пріоритет у посиленні бойової авіації не лише за допомогою F-16
Командувач Повітряних сил Микола Олещук. Фото: t.me/MykolaOleshchuk
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Командувач Повітряних сил Микола Олещук підтримав позицію командувача Сухопутних військ генерал-полковника Олександра Сирського щодо посилення можливостей ударної авіації для забезпечення наступальних та оборонних дій Сил оборони. За його словами, це повинно відбуватися не лише за допомогою F-16.

Про це Микола Олещук написав у своєму Telegram-каналі.

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Посилення можливостей ударної авіації України

Олещук зазначив, що Повітряні Сили розглядали і розглядають різні авіаційні платформи для посилення і подальшого розвитку бойової авіації України. За його словами, в пріоритеті сьогодні освоєння F-16, на який уже перенавчаються українські пілоти.

"Втім наші фахівці вивчають й інші можливості щодо збільшення бойового потенціалу авіації в цілому. Я щодня на постійному контакті з командувачем Сухопутних військ ЗС України, керівниками угруповань військ, і ми робимо усе для того, аби забезпечити максимально можливе прикриття військ від повітряних атак ворога на різних напрямках", — розповів він.

Наразі на озброєнні Повітряних Сил чотири основні типи бойових літаків, поступово їх замінюватиме західна техніка.

Олещук наголосив, що Україна не виключає будь-яку допомогу партнерів щодо багатоцільових літаків, штурмової авіації, вертольотів. За його словами, освоєння кожного нового типу літака — складний і не швидкий процес, однак реальний.

Командувач Повітряних сил зазначив, що одразу відмовитися від експлуатації радянських літальних апаратів неможливо, тому поряд із F-16 у небі працюватимуть і МіГ-29. До того ж не виключено, що бойові спроможності бомбардувальників Су-24М посилить Mirage-2000D, а штурмовиків Су-25 — A-10 Thunderbolt II.

"Днями обговорили із генерал-полковником Олександром Сирським перспективні напрямки подальшої роботи у сфері розвитку та зміцнення авіаційної компоненти Повітряних Сил та армійської авіації Сухопутних військ. І робимо все для того, щоб наші війська були прикриті з повітря, і щоби ворог відчув потужний кулак ударної авіації", — додав Олещук.

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Допис Олещука. Фото: скриншот
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Допис Олещука. Фото: скриншот

Нагадаємо, командувач Сухопутними військами ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Україні потрібна від західних союзників штурмова авіація у великій кількості. Одним з варіантів можуть стати штурмовики A-10 Thunderbolt та штурмові гелікоптери.

Також ми писали, що представник міноборони Данії заявив, що передача Україні винищувачів F-16 затримується. Очікується, що її здійснять в термін на пів року пізніше, аніж планували.

Україна
літаки
Олександр Сирський
Повітряні Сили ЗСУ
авіація

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