Оккупанты запустили ракеты — в каком направлении они летят

Ракета в небе. Фото: EPA

Сегодня днем, 15 января, в некоторых областях Украины объявили воздушную тревогу. Зафиксирован запуск вражеских ракет.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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В настоящее время ракета летит в направлении Днепра.

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Карта тревог выглядит так:

Карта тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, российские оккупанты обстреляли Херсонскую область. Они ранили пять человек, в том числе четыре спасателя.

Также мы писали, что в течение суток армия РФ наносила удары по населенным пунктам Чугуевского и Купянского районов Харьковской области. Следователи задокументировали последствия военных преступлений российских захватчиков.