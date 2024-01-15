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Оккупанты запустили ракеты — в каком направлении они летят

15 января 2024 15:31
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Оккупанты запустили ракеты — в каком направлении они летят
Ракета в небе. Фото: EPA
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня днем, 15 января, в некоторых областях Украины объявили воздушную тревогу. Зафиксирован запуск вражеских ракет.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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Воздушная тревога в Украине

В настоящее время ракета летит в направлении Днепра.

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Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Карта тревог выглядит так:

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Карта тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, российские оккупанты обстреляли Херсонскую область. Они ранили пять человек, в том числе четыре спасателя.

Также мы писали, что в течение суток армия РФ наносила удары по населенным пунктам Чугуевского и Купянского районов Харьковской области. Следователи задокументировали последствия военных преступлений российских захватчиков.

война
украинцы
Украина
обстрелы
оккупанты
воздушная тревога
ракеты

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