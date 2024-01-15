Оккупанты запустили ракеты — в каком направлении они летят
15 января 2024 15:31
Ракета в небе. Фото: EPA
Сегодня днем, 15 января, в некоторых областях Украины объявили воздушную тревогу. Зафиксирован запуск вражеских ракет.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
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В настоящее время ракета летит в направлении Днепра.
Карта тревог выглядит так:
Напомним, российские оккупанты обстреляли Херсонскую область. Они ранили пять человек, в том числе четыре спасателя.
Также мы писали, что в течение суток армия РФ наносила удары по населенным пунктам Чугуевского и Купянского районов Харьковской области. Следователи задокументировали последствия военных преступлений российских захватчиков.
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