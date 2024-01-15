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Окупанти запустили ракети — в якому напрямку вони летять

15 січня 2024 15:31
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Окупанти запустили ракети — в якому напрямку вони летять
Ракета в небі. Фото: EPA
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні вдень, 15 січня, у деяких областях України оголосили повітряну тривогу. Зафіксовано запуск ворожих ракет.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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Повітряна тривога в Україні

Наразі ракета летить в напрямку Дніпра.

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Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Карта тривог має такий вигляд:

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Карта тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, російські окупанти обстріляли Херсонську область. Вони поранили п'ятьох людей, у тому числі чотирьох рятувальників.

Також ми писали, що протягом доби армія РФ завдавала ударів по населених пунктах Чугуївського та Куп’янського районів Харківської області. Слідчі задокументували наслідки воєнних злочинів російських загарбників.

війна
українці
Україна
обстріли
окупанти
повітряна тривога
ракети

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