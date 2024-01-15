Окупанти запустили ракети — в якому напрямку вони летять
15 січня 2024 15:31
Ракета в небі. Фото: EPA
Сьогодні вдень, 15 січня, у деяких областях України оголосили повітряну тривогу. Зафіксовано запуск ворожих ракет.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
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Наразі ракета летить в напрямку Дніпра.
Карта тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, російські окупанти обстріляли Херсонську область. Вони поранили п'ятьох людей, у тому числі чотирьох рятувальників.
Також ми писали, що протягом доби армія РФ завдавала ударів по населених пунктах Чугуївського та Куп’янського районів Харківської області. Слідчі задокументували наслідки воєнних злочинів російських загарбників.
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