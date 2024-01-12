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Оккупанты придумали новый способ, как заставить украинцев получить паспорт РФ

12 января 2024 08:59
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Оккупанты придумали новый способ, как заставить украинцев получить паспорт РФ
Люди с паспортами РФ. Фото: АР
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

На временно оккупированных территориях захватчики обещают выдавать жителям уголь в обмен на получение паспорта РФ. Сейчас там минусовая температура, а значительное количество поселков без электроэнергии.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

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На временно оккупированных территориях российские оккупанты придумали новый способ, как "поощрить" местных жителей получить паспорт РФ. В обмен на документ они предлагают льготный уголь.

"Таким образом, украинцы без паспорта, не имеющие возможности приобрести себе топливо самостоятельно, обречены на холодную смерть", — говорится в сообщении.

В ЦНС отмечают, что такую "акцию" россияне придумали не зря, ведь в оккупированных регионах сейчас минусовая температура, а значительное количество сел без электроэнергии из-за неспособности оккупационной администрации обеспечить жизнедеятельность региона.

"Россияне даже эту ситуацию цинично используют для своих планов по изменению демографической ситуации в регионе", — подчеркнули в ведомстве.

Напомним, что на временно оккупированных территориях российские оккупанты не будут предоставлять медицинские услуги украинцам без паспортов РФ. Известно, когда враг планирует претворить этот замысел в жизнь.

Кроме того, захватчики запретили ездить на автомобиле с украинскими номерами. Это также один из планов принудительной паспортизации, ведь чтобы перерегистрировать транспортное средство, нужно иметь документы РФ.

уголь
российские паспорта
оккупация
война в Украине

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