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Окупанти вигадали новий спосіб, як змусити українців отримати паспорт РФ

12 січня 2024 08:59
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Окупанти вигадали новий спосіб, як змусити українців отримати паспорт РФ
Люди з паспортами РФ. Фото: АР
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

На тимчасово окупованих територіях загарбники обіцяють видавати мешканцям вугілля в обмін на отримання паспорта РФ. Наразі там мінусова температура, а значна кількість сіл без електроенергії.

Про це повідомили в Центрі національного спротиву

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На тимчасово окупованих територіях російські окупанти вигадали новий спосіб, як "заохотити" місцевих мешканців отримати паспорт РФ. В обмін на документ вони пропонують  пільгове вугілля.

"Таким чином, українці без паспорта, які не мають змогу придбати собі паливо самостійно, приречені на холодну смерть", — йдеться у повідомленні.

У ЦНС зазначають, що таку "акцію" росіяни вигадали не даремно, адже нараз в окупованих регіонах мінусова температура, а значна кількість сіл без електроенергії через нездатність окупаційної адміністрації забезпечити життєдіяльність регіону.

"Росіяни навіть цю ситуацію цинічно використовують для своїх планів змінення демографічної ситуації в регіоні", — підкреслили у відомстві.  

Нагадаємо, що на тимчасово окупованих територіях російські окупанти не надаватимуть медичні послуги українцям без паспортів РФ. Відомо, коли ворог планує втілити цей задум у життя. 

Крім того, загарбники заборонили їздити на авто з українськими номерами. Це також один із планів примусової паспортизації, адже, щоб перереєструвати транспортний засіб потрібно мати документи РФ. 

вугілля
російські паспорти
окупація
війна в Україні

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