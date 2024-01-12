Окупанти вигадали новий спосіб, як змусити українців отримати паспорт РФ

Люди з паспортами РФ. Фото: АР

На тимчасово окупованих територіях загарбники обіцяють видавати мешканцям вугілля в обмін на отримання паспорта РФ. Наразі там мінусова температура, а значна кількість сіл без електроенергії.

Про це повідомили в Центрі національного спротиву.

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На тимчасово окупованих територіях російські окупанти вигадали новий спосіб, як "заохотити" місцевих мешканців отримати паспорт РФ. В обмін на документ вони пропонують пільгове вугілля.

"Таким чином, українці без паспорта, які не мають змогу придбати собі паливо самостійно, приречені на холодну смерть", — йдеться у повідомленні.

У ЦНС зазначають, що таку "акцію" росіяни вигадали не даремно, адже нараз в окупованих регіонах мінусова температура, а значна кількість сіл без електроенергії через нездатність окупаційної адміністрації забезпечити життєдіяльність регіону.

"Росіяни навіть цю ситуацію цинічно використовують для своїх планів змінення демографічної ситуації в регіоні", — підкреслили у відомстві.

Нагадаємо, що на тимчасово окупованих територіях російські окупанти не надаватимуть медичні послуги українцям без паспортів РФ. Відомо, коли ворог планує втілити цей задум у життя.

Крім того, загарбники заборонили їздити на авто з українськими номерами. Це також один із планів примусової паспортизації, адже, щоб перереєструвати транспортний засіб потрібно мати документи РФ.