Российский паспорт в руках. Фото: росСМИ

На захваченных территориях Украины российские оккупанты вновь прибегают к методам принуждения для ускорения процесса выдачи своих паспортов местным жителям. К примеру, на Херсонщине россияне распространяют газовые баллоны среди тех, у кого нет газоснабжения.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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В сообщении говорится, что в Херсонской области, оккупанты распространяют газовые баллоны среди тех, кто не имеет доступа к централизованному газоснабжению, но только при условии наличия российского паспорта.

Также, распределение угля для отопления осуществляется исключительно для держателей российских паспортов, заставляя людей оказываться в зависимости от оккупационных сил.

Несмотря на эти меры принуждения, российская сторона столкнулась с необходимостью разрешить участие в выборах с украинскими паспортами, поскольку большинство жителей не имеет российских документов.

Напомним, что на временно оккупированных территориях российские оккупанты не будут предоставлять медицинские услуги украинцам без паспортов РФ. Известно, когда враг планирует претворить этот замысел в жизнь.

Кроме того, захватчики запретили ездить на автомобиле с украинскими номерами. Это также один из планов принудительной паспортизации, ведь чтобы перерегистрировать транспортное средство, нужно иметь документы РФ.