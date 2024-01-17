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Окупанти почали по-новому примушувати українців отримати російський паспорт

17 січня 2024 18:33
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Окупанти почали по-новому примушувати українців отримати російський паспорт
Російський паспорт у руках. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

На захоплених територіях України російські окупанти знову вдаються до примусових методів для прискорення процесу видачі своїх паспортів місцевим жителям. Наприклад, на Херсонщині росіяни поширюють газові балони серед тих, хто не має газопостачання.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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У повідомленні йдеться, що в Херсонській області окупанти поширюють газові балони серед тих, хто не має доступу до централізованого газопостачання, але тільки за умови наявності російського паспорта.

Також розподіл вугілля для опалення здійснюється виключно для власників російських паспортів, змушуючи людей опинятися залежно від окупаційних сил.

Попри ці примусові заходи, російська сторона зіткнулася з необхідністю дозволити участь у виборах з українськими паспортами, оскільки більшість жителів не мають російських документів.

Нагадаємо, що на тимчасово окупованих територіях російські окупанти не надаватимуть медичних послуг українцям без паспортів РФ. Відомо, коли ворог планує втілити цей задум у життя.

Крім того, загарбники заборонили їздити автомобілем з українськими номерами. Це також один із планів примусової паспортизації, адже щоб перереєструвати транспортний засіб, потрібно мати документи РФ.

вугілля
росіяни
російські паспорти
Херсонська область
газ
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окупація
війна в Україні
Росія

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