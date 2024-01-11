Оккупанты хотят построить на Луганщине шесть всероссийских свалок, — ОВА
Захватчики хотят построить на территории временно оккупированной Луганской области всероссийские свалки. По плану в регионе их будет шесть.
Об этом рассказал глава ОВА Артем Лысогор.
Мусорные свалки на оккупированных территориях
"Оккупанты не выделяют денег на восстановление имущества или полноценную компенсацию. Впрочем, есть средства на свалки. Как уже сообщалось, обещают за шесть лет построить в так называемой "ЛНР" шесть всероссийских мусорок", — говорится в сообщении.
По словам Лысогора, оккупированные населенные пункты последние полтора года страдают от мусора, потому что его никто не вывозит и не утилизирует.
"Нашлось 375 млн рублей — не на ликвидацию стихийных свалок, пока только на проекты", — подчеркнул он.
Напомним, что в Луганской области в ряде областей уже почти три недели отсутствует электроэнергия. Более того, оккупанты открыли огонь вблизи Невского и Белогоровки.
Также мы писали, что средние цены на продукты питания во временно оккупированной Луганской области оказались значительно выше, чем на аналогичные товары в Украине. В так называемой ДНР тоже стремительно растет цена на некие продукты.
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