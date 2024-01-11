Оккупанты хотят построить на Луганщине шесть всероссийских свалок, — ОВА

Российская свалка. Фото: УНИАН

Захватчики хотят построить на территории временно оккупированной Луганской области всероссийские свалки. По плану в регионе их будет шесть.

Об этом рассказал глава ОВА Артем Лысогор.

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"Оккупанты не выделяют денег на восстановление имущества или полноценную компенсацию. Впрочем, есть средства на свалки. Как уже сообщалось, обещают за шесть лет построить в так называемой "ЛНР" шесть всероссийских мусорок", — говорится в сообщении.

По словам Лысогора, оккупированные населенные пункты последние полтора года страдают от мусора, потому что его никто не вывозит и не утилизирует.

"Нашлось 375 млн рублей — не на ликвидацию стихийных свалок, пока только на проекты", — подчеркнул он.

Скриншот поста Лысогора

Напомним, что в Луганской области в ряде областей уже почти три недели отсутствует электроэнергия. Более того, оккупанты открыли огонь вблизи Невского и Белогоровки.

Также мы писали, что средние цены на продукты питания во временно оккупированной Луганской области оказались значительно выше, чем на аналогичные товары в Украине. В так называемой ДНР тоже стремительно растет цена на некие продукты.