Окупанти хочуть побудувати на Луганщині шість всеросійських сміттєзвалищ, — ОВА
Загарбники хочуть побудувати на території тимчасово окупованої Луганської області всеросійські сміттєзвалища. За планом в регіоні їх налічуватиметься шість.
Про це розповів голова ОВА Артем Лисогор.
Сміттєзвалища на окупованих територіях
"Окупанти не виділяють грошей на відновлення майна чи повноцінну компенсацію. Втім, є кошти на смітники. Як вже повідомлялось, обіцяють за шість років побудувати у так званій "ЛНР" шість всеросійських смітників", — йдеться у повідомленні.
За словами Лисогора, окуповані населені пункти останні півтора року потерпають від сміття, бо його ніхто не вивозить і не утилізує.
"Знайшлося 375 млн рублів — не на ліквідацію стихійних звалищ, поки що лише на проєкти", — наголосив він.
Нагадаємо, що у Луганській області в низці областей уже майже три тижні відсутня електроенергія. Ба більше, окупанти відкрили вогонь поблизу Невського та Білогорівки.
Також ми писали, що середні ціни на продукти харчування у тимчасово окупованій Луганській області виявилися значно вищими порівняно з вартістю на аналогічні товари в Україні. У так званій ДНР теж стрімко зростає вартість на деякі продукти.
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