Оккупанты атаковали Марганецкую общину — какие последствия

Последствия обстрелов. Иллюстративное фото: Telegram/Сергій Лисак

Оккупанты ударили из артиллерии по Марганецкому обществу поздно вечером 10 января. Также обстреляли и районный центр ближе к полуночи.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак.

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Обстрелы Марганца и Никополя 10 января

"Поздно вечером кафиры ударили по Марганецкой общине, что на Никопольщине. Около полуночи обстреляли райцентр", — написал он.

По словам Лысака, в обоих случаях россияне применяли тяжелую артиллерию. К счастью, люди не пострадали.

В то же время, на других территориях Днепропетровщины ночь прошла относительно спокойно. Была объявлена воздушная тревога, однако обошлось без вражеских атак.

Скриншот поста Лысака

Напомним, что россияне атаковали Никополь на Днепропетровщине дронами-камикадзе вечером 9 января, а уже ночью Марганецкую территориальную общину обстреляли из артиллерии. Атака дронами вечером указывает на то, что россияне стали использовать дроны с ночными камерами.

Также мы писали, что 4 января захватчики нанесли удар по Никополю на Днепропетровщине. В результате обстрела произошло попадание артснарядов по городу. Повреждения и разрушения получила гражданская инфраструктура.