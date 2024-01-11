Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сейчас arrow Оккупанты атаковали Марганецкую общину — какие последствия arrow

Оккупанты атаковали Марганецкую общину — какие последствия

11 января 2024 09:24
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Оккупанты атаковали Марганецкую общину — какие последствия
Последствия обстрелов. Иллюстративное фото: Telegram/Сергій Лисак
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Оккупанты ударили из артиллерии по Марганецкому обществу поздно вечером 10 января. Также обстреляли и районный центр ближе к полуночи.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак.

Читайте также:

Обстрелы Марганца и Никополя 10 января

"Поздно вечером кафиры ударили по Марганецкой общине, что на Никопольщине. Около полуночи обстреляли райцентр", — написал он.

По словам Лысака, в обоих случаях россияне применяли тяжелую артиллерию. К счастью, люди не пострадали.

В то же время, на других территориях Днепропетровщины ночь прошла относительно спокойно. Была объявлена воздушная тревога, однако обошлось без вражеских атак.

null
Скриншот поста Лысака

Напомним, что россияне атаковали Никополь на Днепропетровщине дронами-камикадзе вечером 9 января, а уже ночью Марганецкую территориальную общину обстреляли из артиллерии. Атака дронами вечером указывает на то, что россияне стали использовать дроны с ночными камерами.

Также мы писали, что 4 января захватчики нанесли удар по Никополю на Днепропетровщине. В результате обстрела произошло попадание артснарядов по городу. Повреждения и разрушения получила гражданская инфраструктура.

Днепропетровская область
обстрелы
оккупанты
Никополь
война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

2 января 2024

22:43 В Украине хотят мобилизовать еще две категории лиц из-за их специальности

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

28 декабря 2023

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

28 декабря 2023

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

1 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 января — полный список

Актуальное по теме