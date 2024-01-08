Обстрел Хмельницкой области — в ОГА рассказали о последствиях атаки

Зенитная ракета перехватывает цель. Фото: скриншот

В Хмельницкой ОГА подвели итоги российских ракетных обстрелов области. Там заявили, что силами ПВО в области были сбиты три ракеты, а также ранены и погибли.

Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин.

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Последствия обстрела Хмельницкой области

По его словам, сегодня утром во время обстрела Хмельницкой области ПВО перехватило в области три крылатые ракеты. Но вместе с тем есть и жертвы.

"К большому сожалению, есть двое раненых людей, которые сейчас находятся на амбулаторном лечении, и двое погибших. Кроме того, до сих пор продолжается поисковая операция еще одного человека, который по предварительной информации, должен был быть на объекте, и с которым потеряна связь. Очень надеемся, что его найдут невредимым", — сказал Тюрин.

Источник: Facebook Сергея Тюрина

Также добавил, что в результате атаки были повреждены окна в жилых домах, автомобили, а также нежилые помещения. На месте попаданий работали комиссии по установлению объема нанесенных повреждений для скорейшего восстановления.

Напомним, что сегодня армия России атаковала Хмельницкую область. В регионе раздалось по меньшей мере шесть взрывов.

В ОГА заявили, что ракетный удар пришелся по объектам инфраструктуры области. На одном из мест попадания вспыхнул пожар, однако спасатели ГСЧС смогли его локализовать.