Новый законопроект о мобилизации — при каких условиях возможна неявка в ТЦК

Украинские военные. Фото: Генштаб

Кабинет Министров Украины одобрил и передал Верховной Раде обновленную версию законопроекта о мобилизации. В нем указаны, в частности, уважительные причины неявки в ТЦК в указанный срок.

Об этом говорится в тексте законопроекта.

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Причины для неявки в ТЦК

Уважительные причины, которые могут оправдать неявку в ТЦК в сроки, определенные повесткой:

препятствие стихийного характера;

болезнь призывника;

действия страны-агрессора или другие обстоятельства, которые лишили возможности прибыть в указанный пункт и срок;

смерть близкого родственника (родителей, жены, ребенка, родных брата, сестры, дедушки, бабушки) или близкого родственника жены.

В то же время о причинах неприбытия необходимо сообщить ТЦК в течение трех дней с конечной даты, определенной в повестке.

Напомним, что Кабинет Министров в новом законопроекте о мобилизации предложил Верховной Раде внести некоторые изменения. В частности, они будут касаться выехавших за границу мужчин.

Также мы писали, что в новом законопроекте о мобилизации предлагают снизить призывной возраст военнообязанных с 27 до 25 лет.