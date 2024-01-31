Новий законопроєкт про мобілізацію — за яких умов можлива неявка до ТЦК

Українські військові. Фото: Генштаб

Кабінет Міністрів України схвалив і передав до Верховної Ради оновлену версію законопроєкту про мобілізацію. У ньому зазначені, зокрема, поважні причини для неявки в ТЦК у зазначеніий термін.

Про це йдеться в тексті законопроєкту.

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Причини для неявки до ТЦК

Поважні причини, що можуть виправдати неявку до ТЦК у строки, визначені повісткою:

перешкода стихійного характеру;

хвороба призовника;

дії країни-агресора або інші обставини, що позбавили можливості прибути в зазначені пункт і строк;

смерть близького родича (батьків, дружини, дитини, рідних брата, сестри, дідуся, бабусі) або близького родича дружини.

Водночас щодо причин неприбуття необхідно повідомити до ТЦК протягом трьох днів з кінцевої дати, визначеної в повістці.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів у новому законопроєкті про мобілізацію запропонував Верховній Раді внести деякі зміни. Зокрема, вони стосуватимуться чоловіків, які виїхали за кордон.

Також ми писали, що у новому законопроєкті про мобілізацію пропонують знизити призовний вік військовозобов'язаних з 27 до 25 років.