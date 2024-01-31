Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Зараз arrow Новий законопроєкт про мобілізацію — за яких умов можлива неявка до ТЦК arrow

Новий законопроєкт про мобілізацію — за яких умов можлива неявка до ТЦК

31 січня 2024 09:41
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Новий законопроєкт про мобілізацію — за яких умов можлива неявка до ТЦК
Українські військові. Фото: Генштаб
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Кабінет Міністрів України схвалив і передав до Верховної Ради оновлену версію законопроєкту про мобілізацію. У ньому зазначені, зокрема, поважні причини для неявки в ТЦК у зазначеніий термін.

Про це йдеться в тексті законопроєкту.

Читайте також:

Причини для неявки до ТЦК 

Поважні причини, що можуть виправдати неявку до ТЦК у строки, визначені повісткою:  

  • перешкода стихійного характеру;
  • хвороба призовника;
  • дії країни-агресора або інші обставини, що позбавили можливості прибути в зазначені пункт і строк;
  • смерть близького родича (батьків, дружини, дитини, рідних брата, сестри, дідуся, бабусі) або близького родича дружини.

Водночас щодо причин неприбуття необхідно повідомити до ТЦК протягом трьох днів з кінцевої дати, визначеної в повістці.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів у новому законопроєкті про мобілізацію запропонував Верховній Раді внести деякі зміни. Зокрема, вони стосуватимуться чоловіків, які виїхали за кордон.

Також ми писали, що у новому законопроєкті про мобілізацію пропонують знизити призовний вік військовозобов'язаних з 27 до 25 років.

військовий призов
мобілізація
повістки
ТЦК та СП
військовозобов'язані

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

27 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 лютого — повний список

26 січня 2024
Новина з відео

07:04 Кого мобілізуватимуть до ЗСУ з 1 лютого лише за добровільною згодою — список

24 січня 2024

15:01 Генерал ЗСУ заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку чоловіків

26 січня 2024

23:13 ЗСУ шукають спеціалістів — які професії зараз найбільше потрібні

28 січня 2024

17:18 Екскомандир "Азову" Жорін відреагував на заяви щодо приєднання Закарпаття до Угорщини

23 січня 2024

06:30Mirage-2000D: Україна хоче отримати літак, який збив F-16

21 січня 2024

10:01 Гроші на картці та податковий контроль — яка сума може викликати інтерес

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

24 січня 2024

19:57 Мобілізація у лютому 2024 — кого з українських працівників можуть забронювати

Актуальне по темі