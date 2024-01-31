Военная помощь Украине. Иллюстративное фото: Reuters

Германия передала Украине новый пакет военной помощи. Туда вошли бронированная техника, боеприпасы, ракеты и не только.

Об этом говорится на сайте федерального правительства.

Читайте также:

Что вошло в новый пакет помощи от Германии

Как известно, в новый пакет военной помощи от Германии входит бронированная техника, ракеты, снаряды, системы ПВО и не только. В частности, наше государство получит:

24 бронетранспортера,

4 автомобиля многоцелевого назначения на гусеничном ходу Bandvagn 206 (BV206),

1 мостоукладчик BIBER с запчастями,

3 танка для разминирования WISENT 1 (в целом Украина имеет таких 19),

4 спецустройства на танки для разминирования,

ракету для системы ПВО IRIS-T,

более 1000 артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм, систему против морских мин,

систему видеонаблюдения Satcom,

4 автомобиля для пограничной службы,

450 цепей противоскольжения (на автомобиле),

194 тысячи индивидуальных пайков питания.

Другая военная помощь Украине от партнеров

Вчера в Украину прибыла батарея новейших систем противовоздушной обороны Skynex. Комплексы ПВО государство получило от итальянской компании Rheinmetall Italia. Общая стоимость систем составляет 174 млн долларов. Предоставление Украине Skynex профинансировала Германия.

Также мы сообщали, что украинские пограничники получили от Нидерландов мобильный полевой госпиталь. Он будет передан для работы боевых медиков на востоке страны.

Кроме того, Франция для усовершенствования артсистемы Украины передала дополнительные РСЗО М270 LRU, являющие собой аналог американской РСЗО HIMARS. Это стало возможным в рамках коалиции "Артиллерия для Украины", что позволило увеличить общее количество французских систем до шести.

Напомним, Германия в 2024 году планирует передать Украине военные вертолеты из Бундесвера. Министр обороны страны Борис Писториус дал обещание предоставить нашей стране шесть многоцелевых вертолетов Sea King Mk41. Также ФРГ предоставит и другое вооружение в этом году.

Также Нидерланды приняли решение о выделении Украине 122 млн евро на военную помощь. Средства будут направлены на боеприпасы, вооружение и кибербезопасность.