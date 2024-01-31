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Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги

31 січня 2024 14:16
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги
Військова допомога Україні. Ілюстративне фото: Reuters
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги. Туди увійшла броньована техніка, боєприпаси, ракети та не тільки.

Про це йдеться на сайті федерального уряду.

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Що увійшло в новий пакет допомоги від Німеччини

Як відомо, в новий пакет військової допомоги від Німеччини входить броньована техніка, ракети, снаряди, системи ППО і не тільки. Зокрема, наша держава отримає:  

  • 24 бронетранспортер, 
  • чотири автомобілі багатоцільового призначення на гусеничному ходу Bandvagn 206 (BV206),
  • один мостоукладальник BIBER із запчастинами,
  • три танки для розмінування WISENT 1 (загалом Україна має таких 19),
  • чотири спецпристрої на танки для розмінування,
  • ракету для системи ППО IRIS-T,
  • понад тисячу артилерійських боєприпасів калібру 155 мм, систему проти морських мін,
  • систему відеоспостереження Satcom,
  • чотири автомобілі для прикордонної служби,
  • 450 ланцюгів протиковзання (на автомобілі),
  • 194 тисячі індивідуальних пайків харчування.

Інша військова допомога Україні від партнерів

Вчора в Україну прибула батарея новітніх систем протиповітряної оборони Skynex. Комплекси ППО держава отримала від італійської компанії Rheinmetall Italia. Загальна вартість систем становить 174 млн доларів. Надання Україні Skynex профінансувала Німеччина.

Також ми повідомляли, що українські прикордонники отримали від Нідерландів мобільний польовий шпиталь. Його передадуть для роботи бойових медиків на сході країни.

Крім того, Франція для вдосконалення артсистеми України передала додаткові РСЗВ М270 LRU, що являють собою аналог американської РСЗВ HIMARS. Це стало можливим в межах коаліції "артилерія для України", що дозволило збільшити загальну кількість французьких систем до шести.

Нагадаємо, Німеччина у 2024 році планує передати Україні військові вертольоти з Бундесверу. Міністр оборони країни Борис Пісторіус дав обіцянку надати нашій країні шість багатоцільових вертольотів Sea King Mk41. Також ФРН надасть й інше озброєння цього року. 

Додамо, Нідерланди ухвалили рішення про виділення Україні 122 млн євро на військову допомогу. Кошти спрямують на боєприпаси, озброєння та кібербезпеку. 

Німеччина
зброя
військова допомога
війна в Україні

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