Терминалы связи SatCom. Иллюстративне фото: X/USArmy

Германия передала Украине новый пакет военной помощи 17 января. В список, в частности, вошли и самоходные зенитные установки Gepard.

Об этом сообщает Федеральное правительство Германии.

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Так, в новый пакет военной помощи вошли:

боекомплекты для основного боевого танка Leopard 1;

восемь БТРов;

30 боевых машин пехоты Marder;

15 самоходных зенитных установок Gepard;

25 беспилотников-разведчиков RQ-35 HEIDRUN;

50 терминалов связи SatCom;

пять автомобилей для пограничной службы;

16 грузовиков Zetros;

материалы для обезвреживания взрывчатых боеприпасов.

Напомним, что канцлер Германии Олаф Шольц 16 января провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. Штольц рассказал, что Германия планирует потратить на военную помощь Украине в 2024 году семь миллиардов евро.

Также мы писали, что немецкий банк KfW выделит более 24 миллионов евро для восстановления и укрепления энергетической инфраструктуры в Украине. При этом Укрэнерго и KfW уже заключили соответствующее соглашение.

Кроме того, 11 января Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Латвию, где встретился с президентом Эдгарсом Ринкевичсом. Латвийский лидер заявил, что государство предоставит Украине новый пакет военной помощи и заключит два важных соглашения.