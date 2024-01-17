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Германия передала Украине новый пакет военной помощи

17 января 2024 16:18
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Германия передала Украине новый пакет военной помощи
Терминалы связи SatCom. Иллюстративне фото: X/USArmy
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Германия передала Украине новый пакет военной помощи 17 января. В список, в частности, вошли и самоходные зенитные установки Gepard.

Об этом сообщает Федеральное правительство Германии.

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Так, в новый пакет военной помощи вошли:

  • боекомплекты для основного боевого танка Leopard 1;
  • восемь БТРов;
  • 30 боевых машин пехоты Marder;
  • 15 самоходных зенитных установок Gepard;
  • 25 беспилотников-разведчиков RQ-35 HEIDRUN;
  • 50 терминалов связи SatCom;
  • пять автомобилей для пограничной службы;
  • 16 грузовиков Zetros;
  • материалы для обезвреживания взрывчатых боеприпасов.

Напомним, что канцлер Германии Олаф Шольц 16 января провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. Штольц рассказал, что Германия планирует потратить на военную помощь Украине в 2024 году семь миллиардов евро.

Также мы писали, что немецкий банк KfW выделит более 24 миллионов евро для восстановления и укрепления энергетической инфраструктуры в Украине. При этом Укрэнерго и KfW уже заключили соответствующее соглашение.

Кроме того, 11 января Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Латвию, где встретился с президентом Эдгарсом Ринкевичсом. Латвийский лидер заявил, что государство предоставит Украине новый пакет военной помощи и заключит два важных соглашения.

Германия
военная помощь
боеприпасы
ПВО
война в Украине

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