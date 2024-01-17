Германия передала Украине новый пакет военной помощи
Германия передала Украине новый пакет военной помощи 17 января. В список, в частности, вошли и самоходные зенитные установки Gepard.
Об этом сообщает Федеральное правительство Германии.
Новый пакет помощи от Германии
Так, в новый пакет военной помощи вошли:
- боекомплекты для основного боевого танка Leopard 1;
- восемь БТРов;
- 30 боевых машин пехоты Marder;
- 15 самоходных зенитных установок Gepard;
- 25 беспилотников-разведчиков RQ-35 HEIDRUN;
- 50 терминалов связи SatCom;
- пять автомобилей для пограничной службы;
- 16 грузовиков Zetros;
- материалы для обезвреживания взрывчатых боеприпасов.
Напомним, что канцлер Германии Олаф Шольц 16 января провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. Штольц рассказал, что Германия планирует потратить на военную помощь Украине в 2024 году семь миллиардов евро.
Также мы писали, что немецкий банк KfW выделит более 24 миллионов евро для восстановления и укрепления энергетической инфраструктуры в Украине. При этом Укрэнерго и KfW уже заключили соответствующее соглашение.
Кроме того, 11 января Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Латвию, где встретился с президентом Эдгарсом Ринкевичсом. Латвийский лидер заявил, что государство предоставит Украине новый пакет военной помощи и заключит два важных соглашения.
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