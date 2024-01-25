Ночная атака РФ — чем бил враг и сколько целей уничтожили

Украинские защитники сбивают вражеские цели. Фото: facebook.com/GeneralStaff

Российские оккупанты в ночь на 25 января атаковали Украину 14 беспилотниками типа "Shahed-136/131" и пятью ракетами С-300. Силам ПВО удалось уничтожить 11 "шахедов".

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины.

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Инфографика количества сбитых российских целей в ночь на 25 января. Фото: t.me/kpszsu

Ночная атака РФ на Украину 25 января

Отмечается, что россияне запускали БпЛА из района Приморско-Ахтарска РФ и мыса Чауда оккупированного Крыма. Также враг атаковал четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300 из Белгородской области РФ и одной из Донбасса в сторону Харькова.

"К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины. В результате боевой работы уничтожены 11 "шахедов" в пределах Одесской и Николаевской областей", — говорится в сообщении Воздушных сил.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Напомним, что мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что в результате атаки беспилотников на город вечером 24 января повреждена многоэтажка, есть пострадавшие. Также в Силах обороны рассказали, сколько удалось сбить целей силам ПВО.

Также мы сообщали, что Труханов сообщил о повреждениях в Хаджибейском и Приморском районах Одессы. Мэр города показал последствия российских обстрелов в жилых домах.