Ночная атака РФ — чем бил враг и сколько целей уничтожили
Российские оккупанты в ночь на 25 января атаковали Украину 14 беспилотниками типа "Shahed-136/131" и пятью ракетами С-300. Силам ПВО удалось уничтожить 11 "шахедов".
Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины.
Ночная атака РФ на Украину 25 января
Отмечается, что россияне запускали БпЛА из района Приморско-Ахтарска РФ и мыса Чауда оккупированного Крыма. Также враг атаковал четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300 из Белгородской области РФ и одной из Донбасса в сторону Харькова.
"К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины. В результате боевой работы уничтожены 11 "шахедов" в пределах Одесской и Николаевской областей", — говорится в сообщении Воздушных сил.
Напомним, что мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что в результате атаки беспилотников на город вечером 24 января повреждена многоэтажка, есть пострадавшие. Также в Силах обороны рассказали, сколько удалось сбить целей силам ПВО.
Также мы сообщали, что Труханов сообщил о повреждениях в Хаджибейском и Приморском районах Одессы. Мэр города показал последствия российских обстрелов в жилых домах.
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