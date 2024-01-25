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Нічна атака РФ — чим бив ворог та скільки цілей знищили

25 січня 2024 07:04
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Нічна атака РФ — чим бив ворог та скільки цілей знищили
Українські захисники збивають ворожі цілі. Фото: facebook.com/GeneralStaff
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Російські окупанти в ніч проти 25 січня атакували Україну 14 безпілотниками типу "Shahed-136/131" та п'ятьма ракетами С-300. Силам ППО вдалося знищили 11 шахедів.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

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Інфографіка кількості збитих російських цілей в ніч проти 25 січня
Інфографіка кількості збитих російських цілей в ніч проти 25 січня. Фото: t.me/kpszsu

Нічна атака РФ на Україну 25 січня

Зазначається, що росіяни запускали БпЛА з району Приморсько-Ахтарська РФ та мису Чауда окупованого Криму. Також ворог атакував чотирма зенітними керованими ракетами С-300 з Бєлгородської області РФ та однією з Донеччини в бік Харкова.

"До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи і мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України. В результаті бойової роботи знищено 11 шахедів у межах Одеської та Миколаївської областей", — йдеться в повідомленні Повітряних сил. 

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Нагадаємо, що мер Одеси Геннадій Труханов заявив, що внаслідок атаки безпілотників на місто ввечері 24 січня пошкоджено багатоповерхівку, є постраждалі. Також в Силах оборони розповіли, скільки вдалося збити цілей силам ППО.

Також ми повідомляли, що Труханов повідомив про пошкодження в Хаджибейському та Приморському районах Одеси. Мер міста показав наслідки російського обстрілу в житлових будинках.

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