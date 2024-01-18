Фильм о Монастырском Незавершенный полет - о чем документалка

Фильм в память о Денисе Монастырском. Фото: Скриншот

К годовщине авиатрагедии в Броварах, которая произошла 18 января 2023 года, вышел фильм "Незавершенный полет". Документалка раскрывает жизнь погибшего министра внутренних дел Дениса Монастырского, каким он был учителем, управленцем, другом, отцом, украинцем. Лента содержит много эксклюзивной информации о его роли в войне, идеях и изобретениях, которые полезны Украине после его смерти.

Новини.LIVE кратко описало, что ждет зрителя.

Читайте также:

Памяти Дениса Монастырского

"Этот фильм важно посмотреть, чтобы люди увидели каким был этот человек" , — в начале фильма говорит председатель ГУР Кирилл Буданов.

А фильм действительно раскрывает Монастырского не как депутата и министра, а как украинца с большой буквы. Сам фильм поделен на рубрики, в которых рассказываются новые факты о мужчине. Информация настолько уникальна и нова, что на некоторых моментах хочется сказать: "Вау, а это придумал он?", "Ого, а это была его идея", "Ничего себе, какие слова".

Обращение Монастырского к детям. Фото: Скриншот

Этому подтверждение цитата Залужного, сказавшего: "Он был первоклассным. Первые должностные лица видели, как несколько раз публично Денису предлагал поменяться даже местами".

Ему доверяли все — от обычного спасателя до президента. И он не подводил, а участвовал в сверхсложных операциях.

К примеру, он являлся инициатором решающей встречи с президентом, на которой обсуждался вопрос бойцов на Азовстали. А еще он начал производство дронов, сейчас играющих важную роль на поле боя.

А еще… Монастырский часто записывал видео для своего архива — первый тост для руководства "Азова" в Турции, последний поход в горы с семьей и видео сыновьям, где на глазах министра слезы. Жена однажды скажет, что он будто прощался с ними.

Денис Монастырский с супругой. Фото: Скриншот

"Лента посвящена исследованию феномена экс-министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского — его ценностных ориентиров и приоритетов, необычного стиля руководства, реформаторских идей, которые он смог запустить до войны, а также жестких, нередко контроверсионных решений, которые тот инициировал с началом ради обороны нашего государства", — так описывают фильм его создателя.

Документальный фильм априори станет важным историческим упоминанием о человеке, который был необходим государству.

Место захоронения Дениса Монастырского. Фото: Скриншот

Напомним, год назад, 18 января 2023 года, в Броварах вертолет упал на территорию детского сада. В результате авиатрощи погибло руководство МВД, которое находилось в транспорте, и люди, находившиеся на территории заведения. В общей сложности жертвами аварии стали 14 человек, в том числе министр Денис Монастырский. Далее — следствие, подозрения и трогательные открытия жизни министра.