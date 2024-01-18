Фільм про Монастирського Незавершений політ - про що документалка

Фільм в пам'ять про Дениса Монастирського. Фото: Скріншот

До роковин авіатрагедії в Броварах, яка сталася 18 січня 2023 року, вийшов фільм "Незавершений політ". Документалка розкриває життя загиблого міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського — яким він був учителем, управлінцем, другом, батьком, українцем. Стрічка містить багато ексклюзивної інформації про його роль у війні, ідеї та винаходи, які корисні Україні після його смерті.

Новини.LIVE коротко описало, що чекає на глядача.

Читайте також:

Пам'яті Дениса Монастирського

"Цей фільм важливо подивитися, щоб люди побачили якою була ця людина", — на початку стрічки говорить голова ГУР Кирило Буданов.

А стрічка дійсно розкриває Монастирського не як депутата і міністра, а як українця з великої літери. Сам фільм поділений на рубрики, в яких розповідаються нові факти про чоловіка. Інформація настільки унікальна та нова, що на деяких моментах хочеться сказати: "Вау, а це вигадав він?", "Ого, а це була його ідея", "Нічого собі, які слова".

Звернення Монастирського до дітей. Фото: Скріншот

Цьому підтвердження цитата Залужного, який промовив: "Він був першокласним. Перші посадові особи бачили, як декілька разів прилюдно Денису пропонував помінятися навіть місцями".

Йому довіряли всі — від звичайного рятувальника, до президента. І він не підводив, а брав участь у надскладних операціях.

До прикладу, він був ініціатором вирішальної зустрічі з президентом, на якій обговорювалося питання бійців на Азовсталі. А ще він започаткував виробництво дронів, які зараз відіграють важливу роль на полі бою.

А ще…Монастирський часто записував відео для свого архіву — перший тост для керівництва "Азову" в Туреччині, останній похід в гори з родиною, і відео синам, де на очах міністра сльози. Дружина якось скаже, що він ніби прощався з ними.

Денис Монастирський з дружиною. Фото: Скріншот

"Стрічка присвячена дослідженню феномена екс-міністра внутрішніх справ України Дениса Монастирського — його ціннісних орієнтирів і пріоритетів, незвичайного стилю керівництва, реформаторських ідей, які він спромігся запустити до війни, а також жорстких, нерідко контроверсійних рішень, які той ініціював з початком повномасштабного вторгнення рф задля оборони нашої держави", — так описують фільм його творці.

Документальний фільм апріорі стане важливо історичною згадкою про людину, яка була потрібна державі.

Місце поховання Дениса Монастирського. Фото: Скріншот

Нагадаємо, рік тому, 18 січня 2023 року, у Броварах гелікоптер впав на територію дитячого садочка. Внаслідок авіатрощі загинуло керівництво МВС, яке перебувало в транспорті, та люди, які були на території закладу. Загалом жертвами аварії стали 14 людей, серед них міністр Денис Монастирський. Далі — слідство, підозри та зворушливі відкриття щодо життя міністра.