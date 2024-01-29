На войне погиб известный украинский театральный актер

Актер Владимир Фединчук на фронте. Фото: Faceboo/Владимир Фединчук

На войне против России погиб актер Ровенского областного музыкально драматичного театра Владимир Фединчук. Это произошло 22 января во время боев вблизи Михайловки Донецкой области.

Об этом сообщил мэр Ровно Александр Третьяк.

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Актер Фединчук погиб на фронте

"На фронте погиб 31-летний актер Ровенского областного музыкально-драматического театра Владимир Фединчук", — говорится в сообщении.

Известно, что Владимир погиб 22 января в боях под Михайловкой Донецкой области.

Актер в 2012 году окончил Теребовлянское высшее училище культуры, в 2015-м — Ровенский государственный гуманитарный университет по специальности "Театральное искусство".

С 2011 года работал в Коломыйском областном академическом украинском драматическом театре, а с 2016 года — в Ровенском музыкально-драматическом театре.

Театральные роли, которые Фединчук сыграл в спектаклях ровенского драмтеатра: "Зернохранилище" — Горобец; "Энеида" — Эней; "Скрудж. Рождественская история".

Скриншот поста Третьяка

Напомним, что в боях за Украину погиб 23-летний пилот Владислав с позывным Blue Helmet. Он руководил истребителем МиГ-29.

Также мы писали, что Владимир Зеленский опубликовал видео, посвященное украинским художникам, умершим из-за полномасштабного вторжения России в Украину.