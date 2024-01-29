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На війні загинув відомий український театральний актор

29 січня 2024 07:15
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
На війні загинув відомий український театральний актор
Актор Володимир Федінчук на фронті. Фото: Faceboo/Володимир Федінчук
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

На війні проти Росії загинув актор Рівненського обласного музично-драматичного театру Володимир Федінчук. Це сталося 22 січня під час боїв поблизу Михайлівки Донецької області.

Про це повідомив мер Рівного Олександр Третяк.

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Актор Федінчук загинув на фронті

"На фронті загинув 31-річний актор Рівненського обласного музично-драматичного театру Володимир Федінчук", — йдеться у повідомленні.

Відомо, що Володимир загинув 22 січня в боях під Михайлівкою, Донецької області.

Актор у 2012 році закінчив  Теребовлянське вище училище культури,  у 2015  — Рівненський державний гуманітарний університет за спеціальністю "Театральне мистецтво".  

З 2011 працював у Коломийському обласному академічному українському драматичному театру, а з 2016 в Рівненському музично-драматичному театрі.

Театральні ролі, які Федінчук зіграв у виставах рівненського драмтеатру: "Зерносховище" — Горобець; "Енеїда" — Еней; "Скрудж. Різдвяна історія". 

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Скриншот допису Третяка

Нагадаємо, що у боях за Україну загинув 23-річний пілот Владислав із позивним Blue Helmet. Він керував винищувачем МіГ-29.

Також ми писали, що Володимир Зеленський опублікував відео, присвячене українським митцям, які померли через повномасштабне вторгнення Росії в Україну. 

Рівне
театр
війна в Україні
фронт

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