На війні загинув відомий український театральний актор
На війні проти Росії загинув актор Рівненського обласного музично-драматичного театру Володимир Федінчук. Це сталося 22 січня під час боїв поблизу Михайлівки Донецької області.
Про це повідомив мер Рівного Олександр Третяк.
Актор Федінчук загинув на фронті
"На фронті загинув 31-річний актор Рівненського обласного музично-драматичного театру Володимир Федінчук", — йдеться у повідомленні.
Відомо, що Володимир загинув 22 січня в боях під Михайлівкою, Донецької області.
Актор у 2012 році закінчив Теребовлянське вище училище культури, у 2015 — Рівненський державний гуманітарний університет за спеціальністю "Театральне мистецтво".
З 2011 працював у Коломийському обласному академічному українському драматичному театру, а з 2016 в Рівненському музично-драматичному театрі.
Театральні ролі, які Федінчук зіграв у виставах рівненського драмтеатру: "Зерносховище" — Горобець; "Енеїда" — Еней; "Скрудж. Різдвяна історія".
Нагадаємо, що у боях за Україну загинув 23-річний пілот Владислав із позивним Blue Helmet. Він керував винищувачем МіГ-29.
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