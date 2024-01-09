На территории Украины сбили первый реактивный Shahed-238 — чем опасен

Shahed-238 с реактивным двигателем. Фото: Projectmeshkat

На территории Украины военным удалось сбить Shahed-238 с реактивным двигателем, летевшим со скоростью около 500 км/час. Дрон сумел преодолеть расстояние до середины страны.

Об этом сообщает украинский военнослужащий, специалист по связи, радиоэлектронной борьбе и разведке Сергей Бескрестновый на позывной Флеш.

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Что известно о сбитом Shahed-238 с реактивным двигателем

"На территории Украины был сбит первый Shahed-238 с реактивным двигателем. Долетел до середины страны. Шел со скоростью более 500 км/ч. Не думал, что они так быстро появятся у нас", — отметил "Флэш".

Сбитый Shahed-238 с реактивным двигателем. Фото: t.me/iranian_defensive_power

По его словам, никакого "супероружия рейха" новые шахеды не имеют. У этих беспилотников обычны заряд и навигация.

В то же время, высокая скорость Shahed-238 несколько усложняет работу мобильных групп, однако не ПВО. Также Бескрестнов считает, что дроны теперь будут обладать более высокой скоростью и лучшей маневровостью.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала военного Сергея "Флэш" Бескрестного

Чем опасен Shahed-238

Напомним, что новый реактивный ударный беспилотник Shahed-238 в конце ноября прошлого года официально представили в Иране. Модификацию этого дрона презентовали в трех разных версиях, имеющих разные системы наведения.

"Помимо классического варианта с автономной системой наведения по инерциальной системе и сигналам GPS, также были показаны варианты с инфракрасной/оптической и, вероятно, радиолокационной системой наведения", — говорится в сообщении.

Такая система опасна тем, что БпЛА может применяться для поражения теплоконтрастных целей и важной военной техники. Этот дрон может эффективно заменить противорадарные ракеты, обнаруживающие излучение от поисковых РЛС, что позволяет нейтрализовать и прорывать системы ПВО врага.