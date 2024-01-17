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В Сумской области в ТЦК призывник хвалил Путина и угрожал сдать ВСУ

17 января 2024 06:07
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Виктор Кульбаба
Мужчина хвалил Путина и обещал сдать позиции ВСУ — открыто производство
Украинские военные в помещении. Фото: Alamy
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Виктор Кульбаба

В Сумской области военнообязанный мужчина хвалил президента РФ Путина и заявил, что в случае мобилизации он сдастся в плен и расскажет россиянам, где находятся украинские военные. За это на призывника открыли производство, приговорив его к испытательному сроку.

Соответствующий приговор был обнародован на сайте Единого государственного реестра судебных решений.

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Призывник хвалил Россию и Путина

Летом прошлого года военнообязанный мужчина, который находился в помещении ТЦК, хвалил действия россиян и президента страны-агрессора Владимира Путина. Он утверждал, что украинская армия якобы уничтожает мирных жителей и даже "сдала" Мариуполь, которому, по его словам, лучше быть в России.

К тому же, мужчина говорил о том, что в стране-агрессоре лучше жить, чем в Украине. Также призывник утверждал, что он скучает по периоду, когда президентом был Виктор Янукович, и уверял в том, что жить в оккупации не так уж плохо.

Мужчина, держащий в руке военный билет
Мужчина, который держит в руке военный билет. Фото: 24 Канал

Кроме того, гражданин поддерживал действия российского президента Владимира Путина. В случае мобилизации подозреваемый пообещал попасть в плен и передать россиянам информацию о том, где находятся украинские военные.

Мужчина отметил, что сделает все это потому, что его родной дядя сейчас находится в составе российских войск.

Наказание призывника и открытие производства

Недавно украинская прокуратура начала досудебное расследование, а сам мужчина признал свою вину и подписал соглашение с прокурором. Судья, в свою очередь, признал военнообязанного виновным по части первой 436-2 Уголовного кодекса Украины.

Материалы суда по делу о призывнике в Сумской области
Материалы суда по делу о призывнике в Сумской области. Фото: скриншот из Единого государственного реестра судебных решений

Теперь подозреваемому придется проходить испытательный срок, составляющий один год.

Напомним, мы писали о том, как военнообязанной женщине можно пересечь границу Украины.

Ранее мы рассказывали о том, как ВЛК определяет, может ли военнообязанный мужчина пойти на службу.

Также мы сообщали о том, что такое временное удостоверение военнообязанного в Украине.

военное положение
война в Украине
ТЦК и СП
военнообязанные

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