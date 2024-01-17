Чоловік хвалив Путіна і обіцяв здати позиції ЗСУ — відкрито провадження

Українські військові у приміщенні. Фото: Alamy

На Сумщині військовозобов’язаний чоловік хвалив президента РФ Путіна і заявив, що у разі мобілізації він здасться до полону і розповість росіянам, де перебувають українські військові. За це на призовника відкрили провадження, засудивши його до випробувального терміну.

Відповідний вирок оприлюднили на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень.

Читайте також:

Призовник хвалив Росію і Путіна

Влітку минулого року військовозобов’язаний чоловік, який перебував у приміщенні ТЦК, хвалив дії росіян і президента країни-агресорки Володимира Путіна. Він стверджував, що українська армія нібито знищує мирних жителів і навіть "здала" Маріуполь, якому, за його словами, краще бути в Росії.

До того ж, чоловік казав про те, що в країні-агресорці краще жити, ніж в Україні. Також призовник стверджував, що він сумує за періодом, коли президентом був Віктор Янукович, і запевняв у тому, що жити в окупації не так вже і погано.

Чоловік, який тримає в руці військовий квиток. Фото: 24 Канал

Крім того, громадянин підтримував дії російського президента Володимира Путіна. У разі мобілізації підозрюваний пообіцяв потрапити до полону і передати росіянам інформацію стосовно того, де перебувають українські військові.

Чоловік зазначив, що зробить все це через те, що його рідний дядько зараз перебуває у складі російських військ.

Покарання призовника і відкриття провадження

Нещодавно українська прокуратура розпочала досудове розслідування, а сам чоловік визнав свою провину та підписав угоду з прокурором. Суддя, в свою чергу, визнав військовозобов’язаного винним за частиною першою статті 436-2 Кримінального кодексу України.

Матеріали суду щодо справи про призивника на Сумщині. Фото: скриншот з Єдиного державного реєстру судових рішень

Тепер підозрюваному доведеться проходити випробувальний термін, який становить один рік.

Нагадаємо, ми писали про те, як військовозобов’язаній жінці можна перетнути кордон України.

Раніше ми розповідали про те, як ВЛК визначає, чи може військовозобов’язаний чоловік піти на службу.

Також ми повідомляли про те, що таке тимчасове посвідчення військовозобов’язаного в Україні.