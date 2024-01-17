Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Зараз arrow На Сумщині в ТЦК призовник хвалив Путіна і погрожував здати ЗСУ arrow

На Сумщині в ТЦК призовник хвалив Путіна і погрожував здати ЗСУ

17 січня 2024 06:07
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Віктор Кульбаба
Чоловік хвалив Путіна і обіцяв здати позиції ЗСУ — відкрито провадження
Українські військові у приміщенні. Фото: Alamy
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Віктор Кульбаба

На Сумщині військовозобов’язаний чоловік хвалив президента РФ Путіна і заявив, що у разі мобілізації він здасться до полону і розповість росіянам, де перебувають українські військові. За це на призовника відкрили провадження, засудивши його до випробувального терміну.

Відповідний вирок оприлюднили на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень.

Читайте також:

Призовник хвалив Росію і Путіна

Влітку минулого року військовозобов’язаний чоловік, який перебував у приміщенні ТЦК, хвалив дії росіян і президента країни-агресорки Володимира Путіна. Він стверджував, що українська армія нібито знищує мирних жителів і навіть "здала" Маріуполь, якому, за його словами, краще бути в Росії.

До того ж, чоловік казав про те, що в країні-агресорці краще жити, ніж в Україні. Також призовник стверджував, що він сумує за періодом, коли президентом був Віктор Янукович, і запевняв у тому, що жити в окупації не так вже і погано.

Мужчина, который держит в руке военный билет
Чоловік, який тримає в руці військовий квиток. Фото: 24 Канал

Крім того, громадянин підтримував дії російського президента Володимира Путіна. У разі мобілізації підозрюваний пообіцяв потрапити до полону і передати росіянам інформацію стосовно того, де перебувають українські військові. 

Чоловік зазначив, що зробить все це через те, що його рідний дядько зараз перебуває у складі російських військ.

Покарання призовника і відкриття провадження

Нещодавно українська прокуратура розпочала досудове розслідування, а сам чоловік визнав свою провину та підписав угоду з прокурором. Суддя, в свою чергу, визнав військовозобов’язаного винним за частиною першою статті 436-2 Кримінального кодексу України.

Материалы суда по делу о призывнике в Сумской области
Матеріали суду щодо справи про призивника на Сумщині. Фото: скриншот з Єдиного державного реєстру судових рішень

Тепер підозрюваному доведеться проходити випробувальний термін, який становить один рік. 

Нагадаємо, ми писали про те, як військовозобов’язаній жінці можна перетнути кордон України. 

Раніше ми розповідали про те, як ВЛК визначає, чи може військовозобов’язаний чоловік піти на службу. 

Також ми повідомляли про те, що таке тимчасове посвідчення військовозобов’язаного в Україні.

воєнний стан
війна в Україні
ТЦК та СП
військовозобов'язані

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

15 січня 2024

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

12 січня 2024
Новина з відео

17:10Мобілізація по-одеськи — ставлення людей до перевірок ТЦК у громадському транспорті

9 січня 2024

09:51 Лунін готується до трансферу у несподіваний клуб

Актуальне по темі